Ким Кардашьян показала детали роскошного наряда с бриллиантами для 'свадьбы года' индийских миллиардеров. Фото

Американская знаменитость и предпринимательница Ким Кардашьян показала детали своих роскошных нарядов, которые она носила в недавней поездке в Индию. В прошлом месяце 43-летняя звезда реалити-шоу уехала в Мумбаи вместе с сестрой Хлои, чтобы посетить "свадьбу года" Ананта Амбани, сына самого богатого человека страны Мукеша Амбани, и Радхики Мерчант, стоимостью 600 миллионов долларов.

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На одном из фото в Instagram Ким показала яркий образ, позируя в потрясающем сине-золотистом платье с корсетом и смелым разрезом до бедра, добавив каблуки на платформе. На другом изображении она подчеркнула новый образ блестящим ожерельем, содержавшим бриллианты в 170 карат, пишет Daily Mail. Ранее Кардашьян обещала прекратить показывать бриллианты в социальных сетях после того, как в 2016 году ее ограбили в парижском отеле.

Ким поразила поклонников своим видом во время посещения свадьбы Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Однако не обошлось и без критики. После того, как инфлюэнсер поделилась серией фотографий своих луков, она встретила ряд критических комментариев о том, что красный цвет традиционно предназначен для индийских невест.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как самая богатая индийская пара устроит вечеринку в честь свадьбы за $73 миллиона с принцем Гарри в Великобритании. Кроме того, в сети показали, как знаменитые гости развлекались на трехдневном "празднике года" в Индии: Борис Джонсон, сестры Кардашьян и россияне.

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