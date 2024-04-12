Кейт Миддлтон и королева Камилла будут носить шляпы от украинского дизайнера: в чем их символизм. Фото

Всемирно известный украинский дизайнер Руслан Багинский создал уникальные шляпы для королевы-консорта Великобритании Камиллы, а также принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая сейчас ведет борьбу с раком. Головные уборы украшены особыми цветами, несущими в себе мощный символизм.

Багинский лично встретился с заместителем британского посла Николаса Харрокса в Киеве и передал ему подарки для жены и невестки британского суверена Чарльза ІІІ. Об этом сообщается, в частности, на странице бренда Ruslan Baginskiy в Instagram.

"Вчера я имел большую честь передать два специально созданных головных убора Ruslan Baginskiy для Ее Величества королевы и Ее Высочества принцессы Уэльской! Спасибо за искренние слова Николасу Харроксу и за такую особую церемонию передачи, которая состоялась в Киеве при Министерстве Великобритании Украины. Спасибо за честь и доверие!" – поделился дизайнер.

Он также раскрыл, что "эти невероятные произведения чествуют многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами".

К шляпам дизайнер положил в коробку карточки с объяснением, что символизирует каждое из изделий.

Так, для Кейт Миддлтон украинец создал шляпу-канотье традиционной формы, которая является частью силуэта народной украинской одежды. Глубокий зеленый цвет головного убора гармонично сочетается с его особым элементом – белым цветком форзиции из шелка, который вручную производился нашими мастерами. Форзиция – один из первоцветов украинской весны, символ жизни и надежды. Это можно считать красноречивым знаком поддержки принцессы Кэтрин в такое непростое для нее и ее семьи время.

Тем временем для Камиллы Багинский разработал черный фетровый берет, украшенный соцветиями фиолетовых цветов, изготовленными вручную из шелка. Изделие поражает своей элегантностью. Фиалки также считаются первоцветами украинской весны, которые символизируют жизнь и надежду.

Напомним, в августе 2022 года Багинский создал эксклюзивную шляпу для тогда еще правящей королевы Великобритании Елизаветы II. Голубой головной убор, украшенный желтыми и розовыми цветами, стал подарком ко Дню Независимости Украины.

Руслан Багинский – всемирно известный украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, основатель личного одноименного бренда. Его поклонницами являются модели Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски, певицы Мадонна, Тейлор Свифт, Рианна, Бейонсе и Алиша Киз, актриса Лили Коллинз и редактор Анна Делла. В шляпке от Багинского в 2020 году пришла на прием к Папе Римскому первая леди Украины Елена Зеленская.

Как писал OBOZ.UA ранее, Багинский получил официальное письмо из Букингемского дворца после того, как подарил Елизавете ІІ шляпу. О чем в нем говорилось – читайте в материале.

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