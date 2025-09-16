Какую стрижку выбрать после 40: советы стилистов

Когда речь заходит о "возрастных" прическах, стилисты все чаще подчеркивают: женщины после 40 не имеют никаких ограничений. Самое важное правило – найти стрижку, в которой вы чувствуете себя лучше всего, и использовать правильные средства, чтобы волосы оставались здоровыми.

Конечно, такой широкий выбор может сбивать с толку. Поэтому мы собрали советы от эксперта Дэвида Лопеса и нью-йоркской стилистки Андреан Нуар, чтобы помочь сориентироваться.

Общие советы

"Мы отходим от любых высказываний, которые навязывают, что в определенном возрасте женщина должна носить определенную стрижку", – объяснил звездный стилист Дэвид Лопес, который работал с Крисси Тейген, Хейли Бибер и Эшли Грэм.

По его словам, выбор прически после 40 имеет меньше общего с устаревшими стандартами красоты и гораздо больше – с тем, насколько она подходит вашему типу волос, текстуре и уровню ухода, который вы готовы обеспечить.

"Многие женщины после 40 выбирают не "правильную" стрижку, а ту, что соответствует их образу жизни и рутине", – добавляет Лопес.

Не бойтесь экспериментов с пробором, длиной или текстурой – иногда даже мелкое изменение обновляет образ лучше, чем радикальная стрижка. Уход, увлажнение и правильные средства – залог того, что любая стрижка будет выглядеть стильно.

Эффектный "hair flip" (боковой пробор)

Несмотря на споры вокруг того, что лучше – средний или боковой пробор, стилисты подчеркивают: лучший пробор – это тот, который подходит именно вам. Для круглых и сердцевидных лиц особенно удачным будет hair flip – боковой пробор или легкий "кувырок" волос, как у Риз Уизерспун. Он добавляет объема и динамики.

Челка

Многие до сих пор с опаской вспоминают неудачные детские челки, но взрослая версия – это совсем другая история. Рваная челка в сочетании с элегантным пучком выглядит современно и освежает. Если не готовы к радикальным изменениям, можно попробовать накладные челки.

Боб

Боб – стрижка вне времени. В современном исполнении он может иметь "wet look", как у Дженнифер Гарнер: гладкая текстура и легкий блеск создают трендовый, но в то же время классический образ. Такой вариант подходит как для повседневности, так и для вечерних выходов.

"Русалочьи волны"

Длинные и волнистые волосы не имеют возрастных ограничений. Бейонсе выбирает мягкие волны с теплыми карамельными оттенками – и выглядит молодо и роскошно. Волнистая текстура добавляет густоты даже тонким волосам. Если длина не позволяет, стилисты советуют рассмотреть удлиняющие пряди или наращивание.

Короткий ретро-шик

Для тех, кто хочет максимальной выразительности, короткие стрижки вроде пикси или "немного распущенных" ретро-волн – отличный выбор. Пример – Хэлли Берри с ее несколько "де конструктивной" версией finger waves. Это сочетание классики и современности, которое всегда выглядит эффектно.

