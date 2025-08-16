Какие стрижки подойдут для круглого лица: топ от экспертов

Круглые лица мы воспринимаем как особенно миловидные и приятные, люди с такими лицами кажутся открытыми, добрыми и приветливыми. Однако подобрать под такой тип внешности прическу может быть не так просто.

Видео дня

Неправильно подстриженные волосы могут подчеркнуть округлые щеки и визуально добавить лишних килограммов. Как избежать этого, узнавали журналисты издания Who What Wear. Они обратились к парикмахеру-стилисту и международному эксперту Эндрю Хизману с просьбой посоветовать модные короткие стрижки, которые бы лучше всего подходили к круглому лицу.

Мягкий боб

Это универсальная стрижка, которая подходит практически всем. И сейчас она на пике популярности. Филированные кончики мягкого боба помогают подчеркнуть естественную текстуру волос, придают им подвижность и четкость. К тому же такая стрижка выгодно обрамляет лицо любой формы.

Классический пикси-кат

Порой обладательницам круглых лиц советуют избегать стрижки пикси, якобы она подчеркивает все так называемые недостатки. На самом деле все зависит от конкретной формы прически. Выраженные щечки хорошо сочетаются с более мягкой и изящной пикси, которая подчеркнет нежность и округлость этого типа внешности. Если вы уверены в мастерстве своего парикмахера, смело экспериментируйте с ультракороткой стрижкой.

Каре средней длины

Длина волос с такой стрижкой располагается где-то посередине между плечом и подбородком. Эта свободная и непринужденная стрижка визуально вытягивает лицо и позволяет не терять слишком много длины.

Итальянский кроп

Эта текстурированная стрижка позволяет оставить больше длины, чем традиционная пикси, и при этом создает мягкий образ. Плавные переходы, объем сверху, естественная текстура, без слишком грубых линий выгодно подчеркнут миловидность круглого лица.

Асимметричный боб

Такая форма стрижки прекрасно подойдет круглому лицу благодаря выраженным углам. Неодинаковая длина и угловые линии разбивают округлость лица и привлекают внимание к стрижке. Эта стрижка выглядит шикарно и достаточно проста в укладке, несмотря на свою сложную форму.

Бикси

Нечто среднее между бобом и пикси – идеальный выбор для круглого лица. Эта стрижка имеет достаточно длины, чтобы создать на голове художественный хаос, который уравновесит черты круглого лица и визуально удлинит его.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие оттенки волос будут в моде этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.