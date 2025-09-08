Какой цвет маникюра выбрать осенью: хитовые варианты

Осень – время, когда мы прощаемся с солнцем и ищем яркости и настроения в бьюти-трендах. Так на помощь первым приходит маникюр. Лаки ярких цветов постоянно остаются у нас перед глазами и мы можем черпать вдохновение в ярких оттенках.

Какие именно цвета будут в моде осенью 2025 года, разбиралось издание Teen Vogue. Хотя вы можете ожидать возвращения в тренды типично осенних теплых цветов, таких как бордовый, бежевый и оранжевый, в этом сезоне в тренде нежность. А еще насыщенные оттенки. И вот на что стоит обратить внимание.

Темно-синий

Темно-синие ногти, возможно, начали набирать популярность зимой, но универсальность цвета может сделать его постоянным выбором лака в течение всего года. Чтобы он подошел для осени, рассмотрите более темный оттенок, который будет соответствовать атмосфере сезона. Усильте впечатление с помощью эффекта кошачьего глаза или хромированного покрытия.

Льняной

Этот приглушенный оттенок белого с серым подтоном придает образу непринужденную элегантность и легкую утонченность. Среди "льняных" цветов можно встретить не только серовато-белые оттенки. Под это определение также подпадают бежевый, белый, кремовый, овсяный и даже молочные оттенки. И даже это еще не все.

Шалфейный зеленый

Скучаете по летней зелени? Сделайте себе зеленый маникюр. Но выбирайте не чистый оттенок, а приглушенный цвет шалфея. Он шикарный и модный, но при этом невероятно элегантный. Холодный подтон делает его уместным осенью.

Металлизированные цвета и магнитный маникюр

Независимо от того, выберете ли вы металлизированный глиттер или хромированные ногти, магнитный лак позволяет попробовать различные узоры быстро и ненавязчиво. Впрочем, даже просто лак с эффектом металлического покрытия остается в тренде. И этот тренд с нами надолго.

Минималистичный нюд

Это вечная классика, которая никогда не потеряет своей актуальности. Выбирайте мягкие нейтральные тона, которые подходили бы к цвету вашей кожи. Также в тренде будет аккуратный френч. Если хотите добавить к нюдовому маникюру какую-то изюминку, дополните его тонкими акцентами, например крошечный жемчуг, миниатюрные кристаллы или маленькие точечки цветного лака.

Темно-вишневый

Cherry Girl — это не просто модный тренд, но и тренд в маникюре этого года. С вишневым оттенком вы никогда не ошибетесь. Недаром он считается классическим в маникюре. Он сочетается почти со всем, подходит всем и подходит к любой форме ногтей, в том числе и к коротким.

Нежный лавандовый

Молочные ногти стали трендом в 2023 году и с тех пор немножко приелись. Освежите этот тренд, придав ногтям нежный лавандовый оттенок. Это очень женственный цвет и при этом достаточно универсальный. Он подходит для любых ситуаций и сочетается с любым тоном кожи.

"Детский" розовый

Стиль барбикор несколько лет назад побуждал нас выбирать самые яркие оттенки розового цвета. Но времена изменились и сейчас в почете более сдержанный оттенок, который еще называют "детским". Он румяный, но нежный, яркий, но не громкий.

