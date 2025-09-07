Не нюд: в сети показали самый стильный маникюр осени

Осень традиционно ассоциируется с теплыми, сдержанными оттенками в одежде и макияже. Маникюр также "подстраивают" под сезон – на смену ярким летним цветам приходят глубокие нюдово-коричневые палитры.

Но в этом году в бьюти-трендах есть небольшой поворот: классический нюд уступает место новой интерпретации. Самый стильный оттенок сезона – mauve (моково-лиловый, серо-фиолетовый тон).

Почему именно mauve

Этот цвет сложный и многогранный: в нем есть и сероватые нотки, и оттенки какао, и легкий фиолетовый подтекст. Благодаря такой глубине он выглядит элегантно, дорого и в то же время остается нейтральным. Mauve подходит как для повседневного, так и для вечернего образа, легко комбинируется с осенним гардеробом – от бежевого пальто до черной кожаной куртки.

Трендовый маникюр

Глубокий mauve – идеальный выбор для тех, кто любит классический, сдержанный маникюр.

Светлый mauve – нежная альтернатива для тех, кто хочет оставить немного летней легкости в образе.

Короткие квадратные ногти в mauve – лаконичный вариант для офиса и ежедневной жизни.

Mauve nail art – графические линии, минималистичные акценты или матовое покрытие в этом цвете выглядят особенно стильно.

Длинные миндалевидные ногти в серо-лиловых оттенках добавляют образу современности и утонченности.

Возвращающийся тренд

Этот оттенок уже был популярен несколько лет назад, но его вытеснили "молочные" и "soft serve" ногти. Теперь же, с наступлением прохлады, мастера снова прогнозируют его триумфальное возвращение. Mauve – это идеальный компромисс между классикой и желанием выглядеть современно.

Так что если привычный нюд кажется вам слишком предсказуемым, но вы не готовы к экспериментам с яркими красками, попробуйте mauve-маникюр. Он дарит образу утонченность, легко сочетается с любым стилем и станет главным оттенком осени 2025.

