Какой маникюр выбрать в сентябре: самые стильные цвета

Сентябрь – это время перемен и перехода к более сложным образам с использованием большего количества одежды. Конечно, не всем хочется, чтобы лето заканчивалось. Помочь принять изменения может выбор идеального оттенка маникюра.

Какие именно цвета будут в тренде в этом сентябре, разбиралось издание In Style. Обычно осенью мы переходим к более насыщенным и темным оттенкам. Но в этом году трендом станут более легкие и светлые их версии. Они уже предвещают осень, но при этом сохраняют легкость позднего лета.

Эксперты, к которым обратилось издание, посоветовали также не гнаться за трендами нейл-дизайна, а сосредоточиться на практичных образах, которые идеально вписываются в повседневную жизнь. Цвета лучше брать без каких-то выраженных эффектов, а финиш – такой, который обеспечит свежий и яркий вид. Девизом сентябрьского маникюра стоит выбрать лозунг "меньше – значит лучше". И вот какие краски в этом помогут.

Глубокий темно-синий

Чтобы соответствовать капризной сентябрьской погоде, глубокий темно-синий подойдет как нельзя лучше. Он очень интересно играет на солнце. В тени такой лак кажется почти черным, но стоит ему оказаться под ярким светом, он проявляет свой особый характер. Если вам хочется чего-то неожиданного и авантюрного, темно-синий именно для вас.

Сладкий абрикос

Главный нюдовый оттенок этого сентября не будет нейтральным. Он будет теплым и сладким. Цвет сладкого абрикоса или персика выглядит нежно и как будто светится изнутри. Он жизнерадостный, но неяркий, поэтому идеально подойдет тем, кто предпочитает осенние цвета.

Расплавленная карамель

Оттенки кофе или шоколада оставьте на холодную осень. В сентябре наступает время промежуточного варианта коричневого. Цвет расплавленной карамели уже достаточно выразительный, чтобы не относить его к нейтральным тонам, и при этом все еще достаточно близок к традиционному нюду. Идеальный выбор, чтобы привнести каплю яркости в будни.

Мягкая глина

Для тех, кто готов променять яркую летнюю палитру на более приземленную, глина станет идеальным базовым оттенком. Глинистый цвет имеет теплый, приглушенный нейтральный оттенок с легким розово-коричневым подтоном. Он сдержанный, но сложный, выразительный, но естественный. То, что надо для ранних осенних дней.

Шелковица

Мерло, бордовый и все виды насыщенного красного навсегда ассоциируются с осенью. Но память о сезоне, когда можно было наедаться спелой шелковицей все еще так свежа. Ее цвет – в более или менее светлом варианте – станет идеальным переходным этапом к традиционным осенним краскам из красного спектра. Безупречный вариант, чтобы совместить такие разные времена года.

