Как стилизовать черный маникюр: трендовые идеи

Черный маникюр часто называют противоречивым трендом. Несмотря на то, что этот цвет считают одним из самых стильных, в нейл-дизайне стилизовать его не всегда бывает просто.

Тем не менее, черный лак остается фаворитом в маникюре. Его используют и для женского, и для мужского маникюра, а еще много применяют в росписях. И как черный цвет использовать осенью 2025 года, чтобы он выглядел трендовым, разбиралось издание Who What Wear.

Прежде всего в моде будут монохромные дизайны с мелкими элементами. В таком случае фон ногтя делается черным и на нем с использованием минимума цветов создаются мелкие изображения – цветочки, шахматная доска, сердечки или различные геометрические фигуры. Или расписывают черным нюдовые ногти. Вот несколько таких примеров.

Также черный может быть очень выразительной базой для ногтей с эффектом ауры – это один из главных трендов сезона.

Черный этой осенью советуют сочетать с не менее модным металликом. В первую очередь обратите внимание на серебристые и стальные варианты отделки, но не избегайте и золота.

Не бойтесь сочетать черный цвет с объемным оформлением ногтей. Такой маникюр будет выглядеть загадочно и стильно.

И, безусловно, дополняйте черными элементами цветной маникюр. Он будет служить ему отличным обрамлением.

