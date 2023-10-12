Какой маникюр сделать зимой: пять модных тенденций сезона 2023/2024

В пасмурные и холодные зимние дни хочется больше ярких цветов и блеска. Даже поклонницы минимализма не пренебрегают возможностью добавить акцентные детали в свой нейл-арт.

Другие красавицы предпочитают монохромные уютные оттенки, такие как разновидности кофейных и бежевых лаков. Редакторы Who What Wear рассказали о главных тенденциях сезона 2023/2024 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блеск

Этой зимой в моде будет блеск на ногтях. Все оттенки молочного, бежевого или нежно-розового цвета, покрытые глянцевым топом, напоминают глазурь. Это сияние визуально сделает ноготки здоровыми и ухоженными.

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Темный френч

Классический французский маникюр с белым конциком – это вечно актуальный вариант, а его аналог с темными лаками станет трендовым этой зимой. Черный, синий, коричневый, темно-зеленый или бордовый лаки будут красиво комбинироваться с пластиной естественного цвета.

Цвет латте

Теплые карамельные и кофейные оттенки стали эстетической классикой в маникюре. Мягкие тона подчеркивают элегантность и изысканность, что автоматически создает вид "богатой девушки".

Короткие ногти

На смену тренду с длинными ногтями пришла диаметрально противоположная тенденция. Все популярнее становится очень короткая длина ногтевой пластины, которая даже не перекрывает всю кожу на пальцах. Это не только практично в ношении, но и стильно смотрится.

Красный маникюр

Красный цвет снова стал любимцем многих женщин. Летом классический "кровавый" оттенок уступает другим ярким вариантам, но зимой возвращает утраченные позиции. Речь идет именно о насыщенном красном лаке, а не бордовых и морковных оттенках.

Также OBOZ.UA писал, что в этом году особую популярность приобрел "продуктовый" дизайн. Маникюр "кокосовое молоко" стал новым хитом. Сейчас этот дизайн активно собирает просмотры в TikTok и за его пределами.

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