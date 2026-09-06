Какой маникюр будет в тренде этой осенью: назван беспроигрышный дизайн

Осенью на первый план выходят спокойные оттенки, мягкое сияние и естественный маникюр без излишнего декора. Именно поэтому одним из главных трендов сезона становятся Vanilla Glazed Nails – нежный кремово-бежевый дизайн с деликатным перламутровым эффектом.

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Его главное преимущество – универсальность: покрытие выглядит аккуратно и изысканно, подходит к различной одежде и не перегружает образ. Подробности рассказывает Myself.

Что такое Vanilla Glazed Nails

Основой такого маникюра становится нежный кремовый или бежевый оттенок с теплым подтоном.

В нем могут присутствовать лёгкие карамельные, молочные или светло-коричневые нотки, а завершающим акцентом становится нежное перламутровое сияние. В результате поверхность ногтей напоминает тонкий слой ванильной глазури – светлый, кремовый и слегка мерцающий.

Именно такая эстетика хорошо соответствует трендам осени 2026 года, где преобладают естественность, нюдовые цвета и сдержанные детали.

Почему этот маникюр считается беспроигрышным

Vanilla Glazed Nails не привязан к конкретной длине или форме ногтей.

Такой дизайн подходит:

коротким овальным ногтям;

миндалевидной форме;

средней длине;

более длинным ногтям с мягкими контурами.

Кремово-бежевое покрытие легко сочетается с осенним гардеробом в коричневых, молочных, бордовых, серых, черных и бежевых оттенках.

Поэтому такой маникюр удобно выбирать тем, кто хочет универсальный вариант на каждый день.

Как подобрать правильный оттенок

Для Vanilla Glazed Nails важно не выбрать слишком холодный бежевый оттенок.

Лучше всего подойдут:

кремовые;

молочно-бежевые;

ванильные;

светло-карамельные оттенки.

Желательно, чтобы лак имел теплый подтон. Если в нем уже есть мелкий шиммер или легкий перламутр, дополнительный декор может и не понадобиться. Для более выразительного сияния мастера часто используют жемчужную или хромированную пудру.

Как создать эффект ванильной глазури

Сначала на ноготь наносят базовый кремовый или светло-бежевый оттенок.

После этого добавляют тонкий слой перламутровой пудры, шиммерного покрытия или полупрозрачного лака с нежным блеском.

Завершающий этап – глянцевый топ, который делает поверхность гладкой и усиливает эффект сияния.

OBOZ.UA писал о нежном трендовом маникюре "ангельского цвета".

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