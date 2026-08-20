Хит осени: какой маникюр выбрать в сентябре

Сентябрь традиционно возвращает в маникюр бордовые, шоколадные, винные и темно-красные оттенки. Однако в этом году вовсе не обязательно переходить на насыщенную осеннюю палитру. Один из самых элегантных вариантов для начала сезона – angel nails, или "ангельский" маникюр.

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Он почти незаметен на ногтях, но имеет одну особенность: нежная молочная основа как будто светится изнутри. Благодаря этому руки выглядят ухоженными, а сам маникюр легко сочетается как с повседневной одеждой, так и с вечерним нарядом, отмечают эксперты.

Что такое angel nails

Основой такого маникюра становится полупрозрачный молочный, светло-розовый или нюдовый оттенок. Поверх него наносят очень деликатное перламутровое или хромированное покрытие, а завершают все прозрачным глянцевым топом.

В результате не возникает эффекта яркого металлика. Блеск заметен преимущественно тогда, когда на ноготь падает свет: поверхность мягко переливается и напоминает перламутр.

Именно эта сдержанность отличает angel nails от знаменитых glazed donut nails. "Ангельский" вариант воспринимается спокойнее и больше напоминает классический нюдовый маникюр.

Популярность этому дизайну придала Селена Гомес. Для ее образа нейл-мастер Том Бачик создал светлый маникюр с нежным сиянием, который получил название Angel Mani. Вместо сложного дизайна, рисунков или декора акцент сделали именно на фактуре покрытия. Молочный цвет и почти невесомый перламутр создали тот эффект, который впоследствии стали активно повторять в салонах и соцсетях.

Почему этот маникюр стоит попробовать в сентябре

Главное преимущество angel nails – универсальность. Они не привязаны к конкретному стилю одежды и не требуют определённой длины ногтей.

Особенно удачно такой маникюр смотрится на:

короткими овальными и квадратными ногтями;

средней длины с миндалевидной формой;

натуральным ногтям без сложного дизайна;

молочной, бежевой и нежно-розовой основе.

Оттенок базы можно подобрать под тон кожи. Кому-то больше подойдет холодный молочный цвет, кому-то – теплый бежевый или полупрозрачный розовый.

Осенью такой дизайн хорошо сочетается с кашемировыми свитерами, пальто, жакетами, кожаными куртками и денимом. А благодаря нежному блеску он не выглядит слишком обыденным даже с вечерним нарядом.

Если хочется добиться именно эффекта "angel nails", недостаточно просто выбрать белый лак. Покрытие должно оставаться полупрозрачным и легким.

В салоне можно попросить молочную или нюдовую базу с очень тонким перламутровым или хромированным оттенком и глянцевым топом. Важно, чтобы блеск не перекрывал основной цвет, а лишь создавал световой перелив.

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