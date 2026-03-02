Какие вещи сделают вас неприлично богатой на вид: тренды 2026 года

В 2026 году мода окончательно отходит от демонстративной роскоши и переходит к продуманной визуальной стратегии. В центре внимания – крой, фактура, цвет силуэта, а не логотипы.

Дизайнеры делают ставку на структурированные формы, глубокие оттенки и качественные материалы. Эксперты рассказали, какие вещи в этом сезоне работают на статус и создают эффект "неприлично богатого" вида.

Шелковый платок

Забудьте о тяжелых шарфах. В 2026-м стоит выбрать тонкий шелк – небрежно завязанный на шее или в стиле ретро – поверх волос. Это квинтэссенция "тихой роскоши": один аксессуар – и даже базовый тренч превращается в трендовый образ в парижском стиле.

Большие солнцезащитные очки

Микро-очки окончательно утратили актуальность. Новый код стиля – массивная темная оправа, закрывающая пол-лица.

Жакет в стиле Наполеона

Структурированный крой, двойной ряд пуговиц, акцентированные плечи – мягкие бесформенные пальто теряют актуальность. Стилисты советуют сочетать с белой рубашкой или кружевным топом для контраста строгости и женственности.

Принт "бемби"

Леопард отправился в отпуск. Его место занял деликатный оленьий узор – светлые точки на теплом карамельном фоне. Он выглядит свежо, интеллигентно и неожиданно дорого. Идеально для структурированных сумок, пальто или акцентной обуви.

Жакет с высоким воротником

Чем выше и жестче воротник – тем эффектнее образ. Такой силуэт добавляет статусности. К тому же он практичен: защищает от ветра и добавляет загадочности.

Брюки, заправленные в высокие сапоги

Обнаженные щиколотки – в прошлом. В 2026-м брюки заправляют в высокие сапоги. Образ немного бунтарский, немного аристократический, и чрезвычайно практичный.

Замшевые образы

Глубокие оттенки изумруда, бордо или ночного синего в замше создают эффект роскоши. Текстура – ключ к "дорогому" виду. Она добавляет образу и глубины.

Лоферы

Массивные кроссовки уступают место четким силуэтам. Лоферы с металлической пряжкой или акцентным швом – универсальная база.

Ледяной голубой

Ледяно-голубой – тренд сезона. Он освежает, подчеркивает тон кожи и создает впечатление, будто вы только что вернулись с зимнего курорта в Альпах.

