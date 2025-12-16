Какие устаревшие прически возвращаются в моду: фото

Мода на прически, как и на одежду, движется по кругу, возвращая к жизни некогда культовые образы. В 2025 году стилисты все чаще обращаются к эстетике прошлых десятилетий, адаптируя ее к современным ритмам жизни.

Видео дня

В центре внимания – естественный объем, текстура и легкая небрежность. Сложные укладки уступают место стилям, которые выглядят эффектно без чрезмерных усилий.

Ностальгия по 70-м, 90-м и началу 2000-х становится главным источником вдохновения. Стилисты подсказали, какие устаревшие прически снова считаются трендовыми и почему стоит обратить на них внимание.

Пучок

Элегантная классика возвращается в виде аккуратного, гладкого пучка с подвернутыми волосами. Эта прическа выглядит сдержанно, но в то же время очень женственно. Она подходит как для офиса, так и для неформальных выходов.

Объем в стиле Синди Кроуфорд

Гладкие волосы без объема уходят в прошлое. В 2025 году в моде пышные укладки с мягкими слоями и эффектом профессионального брашинга. Этот стиль создает "голливудский" образ и подчеркивает черты лица. Основной акцент – на текстуре и воздушном движении волос.

Волнистые волосы

Волнистые пряди с мелкой текстурой снова появляются на подиумах и в соцсетях. Но теперь это не жесткие заломы, а более мягкий и современный эффект. Такая укладка добавляет объема даже тонким волосам. Она хорошо сочетается как с повседневными, так и с вечерними образами.

Шег

Многослойная стрижка с рваными концами и легкой небрежностью снова в тренде. Современный шег выглядит мягче, чем в прошлые десятилетия, и подстраивается под форму лица. Его часто сочетают со "шторными" челками. Это идеальный вариант для тех, кто ценит естественность и минимальный стайлинг.

"Рэйчел" из 90-х

Легендарная стрижка, прославившаяся благодаря сериалу "Друзья", снова актуальна. Она обрамляет лицо слоями и подходит для разной длины волос. Современная версия выглядит менее "зачесанной" и более живой. Это универсальный вариант для тех, кто хочет освежить образ без радикальных изменений.

Небрежные пучки

Прически с торчащими прядями возвращают дух начала 2000-х. Теперь они выглядят более естественными. Такой стиль подчеркивает индивидуальность и игривость образа. Он отлично подходит для вечеринок или неформальных событий.

Завивка (перманент)

Перманент переживает новое рождение благодаря современным технологиям. Локоны теперь выглядят мягко, естественно и не вредят волосам, как раньше. Завивка добавляет густоты и объема, особенно тонким волосам. Это способ надолго получить желаемую текстуру без ежедневной укладки.

Боковой пробор

После лет доминирования центрального пробора мода снова обращается к асимметрии. Боковой пробор добавляет динамики прическе и может выглядеть как очень гламурно, так и повседневно. Он хорошо сочетается и с гладкими волосами, и с волнами. Такой пробор освежает образ и меняет акценты без стрижки.

OBOZ.UA предлагает советы по уходу за волосами, чтобы не навредить им во время сна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.