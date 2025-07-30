Какие цвета будут на пике моды осенью-2025: разнообразие поражает

Каждый раз со сменой сезона модные дизайнеры предлагают нам не только новые силуэты и стили, но и цвета, которые будут доминировать в нашей одежде. Конечно, ключевую роль всегда играют нейтральные базовые оттенки, но именно нишевые краски формируют настроение сезона.

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Шесть таких нишевых цветов будущей осени назвал американский журнал L'Officiel. Примечательно, что цвет сливочного масла, который неизменно присутствует в трендах с весны, эволюционирует в сторону более яркого. Определенные изменения претерпит и тренд прошлого сезона – цвет бордо. Неожиданностями станут оттенки зеленого и розового, которые выбрали для осени модные кутюрье.

Бычья кровь

Цвет бордо, который прошлой зимой склонялся в сторону синего подтона, этой осенью приобретет ржавый оттенок бычьей крови. Он более насыщенный, более атмосферный и, бесспорно, роскошный. Несмотря на всю выразительность, этот цвет можно считать новым главным нейтральным оттенком сезона.

Холодный синий

А вот синий осенью, наоборот, стоит выбирать как можно более холодный. Причем в любых проявлениях – от ярко-электрического до мягкого небесно-голубого. Не бойтесь выбирать яркие варианты, которые выходят за пределы сдержанной базы. Синий – универсальный цвет в любом исполнении.

Ледяной зеленый

Оттенки зеленого этой осенью должны напоминать последние листья, покрытые инеем. Прохладный, свежий и неожиданно спокойный, бледно-зеленый цвет создает мягкий контраст с более глубокими тонами сезона. Морозная мята или нежная фисташка – чем холоднее будет оттенок зеленого этой осенью, тем лучше.

Охра

Но не стоит думать, что в следующем сезоне мы будем иметь полное доминирование холодных цветов. За теплую часть спектра будут отвечать все оттенки охры – выжженный оранжевый, кирпичный, ржавый, янтарный. Эти цвета одновременно земляные и роскошные, повседневные и гламурные, современные и ностальгические. Охристой может быть как глянцевая кожа, так и мягкий трикотаж. Создавайте себе уют с этой цветовой гаммой.

Розовый

В осеннем сезоне красота розового приобретает новые грани, переходя от сладких пастельных тонов к изысканным и сдержанным пыльным оттенкам. При этом вещи, выполненные в розовом цвете, должны быть подчеркнуто романтичными – с рюшами, воланами, кружевом и женственным кроем. Вместе они доказывают способность розового быть одновременно нежным и дерзким — идеальным для цветовых трендов осени 2025 года.

Золотистый

От нежных тонов сливочного масла до ярких насыщенных бархатцев – главный цвет года приобретает более золотистый подтон. Желтый в осеннем сезоне излучает оптимизм и энергию, доказывая, что этот оттенок может легко переходить от изысканного до бунтарского.

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