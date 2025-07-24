Не леопард: в тренды ворвался новый анималистический принт обуви

Классический леопардовый принт уступил место новому фавориту — обуви с коровьим принтом. Этот тренд уже активно покоряет streetstyle-хроники, а знаменитости и модные инфлюенсеры задают тон новому стилю.

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Обувь с контрастными пятнами стала не просто акцентом образа, а его центральным элементом. И все чаще модные эксперты советуют: если хотите выделиться — попробуйте именно этот принт.

Модный редактор и шоппинг-эксперт Who What Wear Дженнифер Кэмп Форбс поделилась своими мыслями относительно популярности обуви с коровьим принтом.

Она признается, что любит классический леопард, но новый тренд настолько массово появился в коллекциях брендов, что не может остаться без внимания.

Обувь с коровьим принтом

В новом материале Дженнифер предлагает сразу несколько вдохновляющих образов, которые идеально сочетаются с необычным принтом.

Среди них — классическое комбо тренча, джинсов и кроссовок с принтом, а также блейзер в стиле oversize с мюлями на каблуках. Она советует не бояться комбинировать коровячий принт с базовыми вещами — это позволяет сделать образ более ярким и одновременно стильным.

Эксперт советует выбирать самые интересные модели обуви с коровьим принтом. Это могут быть балетки, лоферы, сандалии, и даже сапоги — тренд легко адаптируется под любой сезон. Дженнифер отмечает, что особенно эффектно такие пары выглядят в сочетании с джинсами.

Итак, если вам надоел привычный леопард или зебра — обратите внимание на новый анималистический фаворит. Обувь с коровьим принтом не только выглядит свежо, но и легко вписывается в гардероб. Это идеальное решение для тех, кто хочет добавить немного смелости в повседневный стиль.

OBOZ.UA также напоминает об обуви, которая идеально подходит к летним шортам.

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