Какие стрижки сделают вас вдвое старше: никогда на них не соглашайтесь

В современном мире больше не надо подстраивать свой внешний вид под возраст и переходить на "старческие" стрижки, как только тебе исполнится 30. Более того, стилисты настаивают: нужно отказываться от причесок, которые добавляют вам лишнего возраста.

Видео дня

А некоторые фасоны сами по себе способны накинуть вам немало лет. В частности из-за того, что лишают волосы объема, подвижности и блеска. Что это за прически, рассказало издание City Magazine.

Ровные волосы одной длины

Стрижка с прямым срезом без градуировки может выглядеть тяжелой и безжизненной, особенно если волосы от природы тонкие. Отсутствие слоев и подвижности визуально тянет лицо вниз, делая черты более резкими. И чем длиннее будут волосы, тем более выраженным станет эффект. Удачной альтернативой станут мягкие слои или пряди, обрамляющие лицо: они создают иллюзию объема и добавляют динамики, сохраняя при этом ту опрятность, которую вы любите.

Прическа-"шлем"

"Шлемом" называют чрезмерно жесткую прическу с выраженным объемом вокруг лица. Часто такую укладку намертво фиксируют лаком. Разумеется, она тут же лишает волосы естественной упругости и легкости. Чтобы избежать этого, для создания объема выберите современную укладку с помощью круглого браша или плойки – это создаст форму, которая при этом будет непринужденно двигаться.

Ультракороткие стрижки без текстуры

Очень короткие стрижки без акцентированной текстуры могут красть объем даже у густых волос и подчеркивать линии лица вместо того, чтобы смягчать их. Текстура – это ключ к успеху. Попросите мастера сделать пикси или короткую стрижку с рваными, "перьевыми" слоями, которые добавят объема и мягкости, оставаясь при этом легкими в уходе.

Экстремальная асимметрия

Резкие асимметричные стрижки когда-то были на пике моды, но сейчас они часто кажутся устаревшими и слишком драматичными. Они перетягивают внимание на себя, затмевая ваши черты. Более современной версией будет боб или удлиненное каре с небольшим перепадом в длине. Так вы сохраните интересную форму, но получите более носибельную стрижку.

Микрочелка

Слишком короткая челка выглядит смело, но с ней трудно работать – она часто визуально укорачивает лицо и делает черты более грубыми. Более выигрышная альтернатива – легкая, более длинная челка, касающаяся бровей, или челка-штора, которая красиво обрамляет лицо, добавляя ему мягкости. К тому же такие формы боль универсальны в укладке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие стрижки для седых волос эффективно омолаживают.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.