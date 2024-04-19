Как замаскировать темные круги под глазами: простой способ

Темные круги под глазами – не только косметический дефект. Они могут появляться в результате недосыпания, постоянного стресса, вредных привычек или обезвоживания организма. Специалисты говорят, что темные круги даже могут быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, почек или других органов, поэтому при наличии сопутствующих жалоб следует обратиться за советом к врачу.

Если темные круги являются естественной особенностью лица, огорчаться точно не стоит. Эксперты рассказали об эффективном лайфхаке, что поможет замаскировать этот недостаток.

Множество действенных и простых советов можно найти на просторах соцсетей. К примеру, визажистка Бриттани Колба опубликовала пошаговую инструкцию, как быстро замаскировать темные круги. Эффективная техника способна даже зрительно омолодить лицо и скрыть незначительные морщинки.

Шаг 1

Первый и самый важный совет заключается в качественном предварительном увлажнении кожи. Нанесите тонким слоем бальзам, крем или сыворотку, содержащую увлажняющие компоненты, например гиалуроновую кислоту.

Шаг 2

Определите, где под глазами находятся самые темные места. Жидкий тональный крем для сокрытия этих недостатков не поможет – в случае зрелой кожи он может даже скатываться в морщинки и создавать неприглядный эффект маски. Выберите кремовый консиллер персикового цвета, используя кисть для нанесения на область под глазами.

Шаг 3

Теперь нанесите крем с эффектом осветления на внутреннюю и наружную стороны глаз. Но не используйте слишком много средства – крем должен незаметно слиться с темно-оранжевым цветом консилера. И закрепите результат легкой пудрой для лица.

Советы для зрелой кожи

Публикуем несколько советов, которые помогут сохранить молодость и естественное сияние для зрелой кожи.

Поддерживайте кожу увлажненной изнутри, употребляя оптимальное количество простой воды. Наружное увлажнение следует обеспечить с помощью качественного крема. Всегда используйте солнцезащитный крем даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами. Средства с SPF не обладают накопительным эффектом, а уровень защиты не увеличится, если вы нанесете солнцезащитный крем SPF 50 и покроете его тональным SPF 15. Можно заменить основу на качественные тонированные солнцезащитные средства из SPF не менее 30. Используйте средства с витамином С, чтобы осветлить кожу и не забудьте нанести их на шею.

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