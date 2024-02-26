Как визуально поднять нависшее веко: секрет для успешного макияжа

Нависшее веко – распространенная особенность, которая чаще всего возникает из-за ослабления мышц и возрастных изменений. Зрительно форму можно скорректировать с помощью правильного макияжа. Однако часто случается, что вся косметика оказывается под складкой кожи, размазывается и превращается в сплошное темное пятно.

Чтобы этого не произошло, а макияж получился аккуратным и выразительным, следует придерживаться определенных правил. Как визуально поднять нависшее веко, рассказало издание The Sun.

Эффективный совет дала Джессика Энслоу в популярной соцсети. Она откровенно рассказала о "лишней коже" над глазами, ставшей заметной с возрастом.

В первую очередь следует покрыть веко нейтральным светлым цветом. На верхнюю часть века Энслоу советует нанести коричневый цвет, при этом избегать самых темных оттенков.

"Я словно вписываю букву V на внешней стороне и захожу в угол примерно на полпути", – объяснила она.

Тени по внешнему контуру глаз помогут скрыть обвисшее веко.

Джессика рассказала, что ей также нравится использовать мерцающий оттенок, а затем более светлый перламутровый тон на внутренних уголках для освещения. С помощью угловой щеточки можно подчеркнуть контуры тонкой линией, выбрав черный или темно-коричневый цвет.

Последний этап – подкручивание век, и нейтральный ежедневный макияж, который сделает взгляд более выразительным, готов.

Визажисты также советуют наносить косметику на веки с открытыми глазами, глядя на себя в зеркало прямо и не поднимая брови. Так естественная складка будет отчетливо видна. Следует избегать толстых черных стрелок на веках – они создадут эффект усталости и зрительно прибавят возраста, не говоря уже о том, что будут постоянно размазываться.

Оптимальными тонами считаются пастельные, но это вовсе не означает, что выбирать нужно исключительно бежево-коричневую гамму. Главное, чтобы цвета были мягкими, а линии – тщательно растушеванными.

Акцентными следует также сделать брови и ресницы.

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