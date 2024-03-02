Как замаскировать морщины: лайфхак для идеального тона лица

Возрастных изменений не стоит бояться, ведь есть множество эффективных средств и процедур, чтобы улучшить состояние кожи. Прежде всего следует позаботиться о правильном уходе и достаточном увлажнении.

Благодаря гениальному способу нанесения макияжа можно защитить свою кожу и выглядеть безупречно. Как создать идеальный тон и замаскировать морщинки, рассказало издание The Sun.

Появление морщинок в разы затрудняет процесс нанесения макияжа. Тональный крем неудобно ложится на кожу, начинает забивать поры и тонкие неровности.

Синтии Гоу 60 лет, и она обожает яркий макияж. Проработав 42 года в качестве модели, она знает, как придать коже сияющий блеск.

Основная рекомендация состоит в том, чтобы избегать прямого нанесения тонального крема, особенно на зоны, где видны морщинки. Тональный крем обычно имеет плотную текстуру, которая сначала маскирует неровности, но уже через час морщинки становятся еще более заметными.

Можно сделать тонированный увлажняющий крем своими руками. Нужно просто смешать тональный крем с солнцезащитным – это не только поможет скрыть неровности, но создаст дополнительную защиту.

Макияж будет выглядеть потрясающе, но еще один важный нюанс – это средство будет иметь легкое омолаживающее действие старению благодаря SPF 50.

Исследования показывают, что до 80% всех повреждений кожи и раннего старения связаны с ультрафиолетовым излучением, поэтому солнцезащитный крем – основа качественного ухода.

Большинство дерматологов рекомендуют носить примерно половину чайной ложки крема SPF 30, даже в пасмурные дни, чтобы помочь коже сохранить молодость как можно дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что крем, удерживающий влагу путем создания слоя на коже, станет прекрасной инвестицией в красоту и молодость. Также следует обратить внимание на аргановое масло, масло жожоба или масло ши, поскольку они помогут сохранить эластичную кожу и сбалансировать уровень увлажненности. Детальнее о лайфхаках для макияжа – читайте в материале.

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