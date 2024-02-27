Как замаскировать прыщи без макияжа: действенные средства

Если на какой-то день у вас назначено важное собеседование, выступление на сцене, а потом еще и романтическое свидание – можете быть уверены, именно в этот день на вашем лице вылезет огромный прыщ. Или несколько.

Но это совсем не повод отчаиваться. OBOZ.UA предлагает несколько действенных советов для уменьшения покраснения.

Совет 1

Самое простое и доступное средство, которое спасало еще наших мам и бабушек, – это зубная паста. Лайфхак подействует, если прыщ вылез вечером перед важным событием. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты – за ночь прыщ подсохнет и покраснение спадет.

Важная оговорка: используйте только белую зубную пасту, в состав которой не входит лаурилсульфат натрия.

Совет 2

Пригодятся и аптечные средства: например, капли для глаз или сосудосуживающие капли для носа. Нанесите немного средства на ватную палочку или спонджик и положите на несколько минут в морозилку. Затем на пять минут положите вату на проблемное место – это поможет подсушить прыщ и снять красноту.

Совет 3

Эфирные масла – очень эффективные природные компоненты для борьбы с недостатками кожи. Косметологи советуют попробовать эфирное масло лаванды. Возьмите ватную палочку, смочите в средстве и обработайте проблемную зону лица перед сном. Утром покраснение и отек станут меньше.

Совет 4

Среди аптечных средств пригодятся цитрамон, парацетамол или стрептоцид. Измельчите одну таблетку в небольшой емкости, добавьте немного воды и нанесите получившуюся смесь на прыщ. Подождите 5-10 минут, пока активные компоненты подействуют, и смойте теплой водой.

Совет 5

Некоторые косметологи советуют приготовить скраб из соды. Содовую маску-скраб следует использовать очень осторожно, особенно если у вас чувствительная кожа. Смешайте воду и соду до образования пастообразной консистенции, нанесите на пораженный участок, слегка помассируйте и смойте теплой водой. Этот экспресс-метод поможет снять красноту и подсушить небольшие прыщики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от прыщей на спине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.