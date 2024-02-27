Как сделать лицо молодым и сияющим: простые лайфхаки для макияжа

С возрастом меняется текстура кожи, поэтому следует корректировать и ежедневный уход. При выборе косметики важно учитывать тип кожи, уровень увлажнения, наличие морщинок, чувствительность и другие аспекты, влияющие на качество макияжа.

Это, конечно, не значит, с достижением, скажем, 40 или 50 лет вы сразу переходите невидимый рубеж, после которого придется изменить все, что касается вашего личного стиля или предпочтений по макияжу. Эксперты рассказали о самых эффективных инвестициях в красоту, которые помогут сделать лицо свежим и сияющим.

Мораг Росс знаменитый визажист, лауреат премии BAFTA, и косметолог Элизабет Росс поделились безотказными приемами и практическими советами, которые легко реализовать в повседневном макияже.

Совет 1: увлажнение

С возрастом важно сосредотачиваться на качественном уходе и выбирать продукты, соответствующие типу кожи. Следует использовать больше увлажняющих средств, чтобы предотвратить сухость и появление морщин.

Выбор более окклюзионного увлажнителя (крем, удерживающий влагу путем создания слоя на коже) станет прекрасной инвестицией в красоту и молодость. Среди ингредиентов могут быть ниацинамид или гиалуроновая кислота. Также следует обратить внимание на аргановое масло, масло жожоба или масло ши, поскольку они помогут сохранить эластичность кожи и сбалансировать уровень увлажненности.

Совет 2: крем под глаза

Крем под глаза имеет важное значение для предотвращения появления ранних морщин. Он также действует как более естественная альтернатива ботоксу, создавая гладкую основу для макияжа. Крем под глаза лучше всего использовать после сыворотки и перед увлажняющим кремом.

Совет 3: праймер

Качественный праймер поможет создать мягкое основание для тонального крема.

"Если вы носите помаду, используйте праймер и карандаш для губ того же оттенка, что и помада - это будет предотвращать расплывание или появление тонких вертикальных морщин над и под губами, которые мы обычно видим у пожилых женщин", – отметила Элизабет Росс.

Важно не использовать матовую базу для тонального крема: это приведет к гладкому припудренному виду, который может даже подчеркнуть морщинки.

Совет 4: подводка

Неправильное нанесение подводки или лайнера – одна из самых распространенных ошибок, прибавляющих возраст. Если у вас глубоко посаженные глаза, используйте подводку только на веках, близко к ресницам. В случае нависших век используйте подводку только для ватерлинии и наружных уголков – это поможет подчеркнуть форму ваших глаз.

Сосредоточьте блики на уголках глаз – этот лайфхак отлично подходит для вечернего макияжа. Пригодится тонкий хайлайтер, предлагающий рассеянное сияние вместо полного мерцания.

Совет 5: кремовые румяна

Следует избегать контурирования, предусматривающего использование темного бронзера для истончения определенных участков лица, таких как впадины на щеках, поскольку это может привести к резким чертам.

Один из самых простых и действенных советов заключается в нанесении легкого слоя кремовых румян для мгновенного эффекта сияния и природного румянца.

Совет 6: помада или блеск для губ

С возрастом сухость кожи становится более заметной, поэтому визажисты советуют отказаться от матовых помад.

"Поскольку наши губы, как правило, становятся меньше с возрастом, чудесные пастельные цвета работают, чтобы противодействовать этому – так губы будут выглядеть пухлыми и привлекательными", – советует Мораг Росс.

Однако это отнюдь не причина отказываться от ярких акцентных губ. Важно просто выбрать более мягкий кремовый состав, или лучше глянец.

Совет 7: защита от солнца

Самое главное, не забывайте о защите SPF. Выберите солнцезащитный крем с высоким фактором или инвестируйте в тональный с SPF не менее 30. Это поможет предотвратить появление морщин и снизит риск возникновения рака кожи, говорят дерматологи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избежать забивания консилера в складки под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.