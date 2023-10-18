Как выглядит самая женственная укладка 2023 года и как ее повторить в домашних условиях

В этом году в мир трендов неожиданно ворвались "бантики". Маленькие милые аксессуары для волос покорили сердца модных энфлюэнсерок и звезд, так что можно увидеть немало вариантов их стилизации. Бантики стали атрибутом так называемого "балеткора" – эстетики балерин, пышных юбок и балеток, ставшей особенно популярной в TikTok.

Маленькие банты из атласной ленты – это очень простой, но и одновременно женственный метод сделать прическу более интересной. Фишка в том, что такой аксессуар подойдет не только к романтическим платьям и аутфитам в стиле балеткор: их можно добавлять в гранжевые или даже спортивные луки, как это делает певица Дженни Ким из корейской группы Blackpink. OBOZ.UA собрал три варианта, как удачно вписать этот тренд в свой повседневный образ.

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Косички

Прическа с волосами вниз и маленькими косичками можно разнообразить трендовыми бантиками. Для этого следует заплести две небольшие косы из прядей возле лица. Для того чтобы мини-косички получились ровными, можно предварительно нанести крем для стайлинга или мусс. Зафиксируйте косы прозрачными резинками и добавьте на каждую бантик.

Мальвинка

Прическа "мальвинка" получится еще милее и элегантнее благодаря бантикам. Лента сама по себе вряд ли будет держать прическу, поэтому предварительно используйте резинку, чтобы зафиксировать пряди, а затем добавьте трендовый аксессуар. Если нет желания возиться с лентой, то можно приобрести резинку в виде бантика, которая сейчас продается в каждом магазине одежды. Сделать образ более романтичным, можно накрутив локоны на плойку для волос.

Пучок

Эстетика балеткора не была бы таковой без прически "пучок", а добавить изящества поможет бантик. Такой вариант прически выглядит мечтательным и романтичным. Пучок с лентой станет хорошим вариантом прически на каждый день. Еще из плюсов – такая прическа поможет скрыть несвежие волосы. Чтобы сделать трендовый "зализанный" пучок понадобится мусс для волос: нанесите его на корни, зачешите расческой и сделайте пучок. Зафиксировав его резинкой, добавьте бантик.

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