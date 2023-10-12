Звезды рекомендуют: три самых модных окрашивания, которые нужно успеть сделать до конца 2023 года

Не секрет, что социальные сети давно стали источником как фэшн-, так и бьюти-трендов. В частности, передовое место лидера-трендсетера по праву занимает TikTok. Именно здесь зарождаются последние тенденции, затем распространяющиеся с невероятной скоростью.

OBOZREVATEL собрал три самых модных цвета волос этого сезона, по версии TikTok. Местные контент-мейкеры подсмотрели тренды у звезд и инфлюэнсеров.

Ковбойская медь

Так называемый ковбойский медный цвет волос этой осенью находится на пике популярности. Оттенки рыжего в моде уже больше года, а их разнообразие поражает. Трендовая ковбойская медь – это сочетание кремовых и кожаных оттенков с классическими рыжими волосами. Этот цвет, в отличие от обычного яркого медного, более спокойный и имеет коричневый подтон.

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Бронд

Был блонд и брюнет, так почему бы не быть и "бронду"? Иными словами – это русый оттенок волос с переливами разных смежных тонов: более темных или более светлых.

Шоколадная глазурь

В этом сезоне шоколадный цвет очень популярен. Считается, что трендовым его сделала Гейли Бибер, покрасив свой блонд в более темный оттенок.

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