Как выглядеть моложе: простая маска поможет подтянуть лицо

В поисках молодого вида многие люди тратят значительные средства на косметику и процедуры. Впрочем, иногда эффективные решения можно найти среди простых домашних средств. Один из таких – маска из яичного белка, которая создает заметный эффект подтяжки кожи.

Этот метод давно используют как визажисты, так и сторонники натурального ухода. Он не требует сложных ингредиентов и позволяет быстро освежить лицо перед важным событием, пишет City Magazine.

Как работает маска из яичного белка

Эффект подтяжки объясняется составом яичного белка. Он содержит большое количество белков, в том числе альбумин, который при высыхании образует на коже тонкую пленку. В процессе высыхания она сжимается, создавая ощущение лифтинга и визуально сглаживая мелкие морщинки.

Кроме этого, ферменты помогают очищать поверхность кожи от избытка себума и загрязнений. Благодаря этому лицо выглядит более матовым и свежим. Именно сочетание очищения и подтяжки обеспечивает быстрый косметический результат.

Как правильно приготовить и наносить маску

Для приготовления маски достаточно одного яйца. Белок нужно осторожно отделить от желтка, ведь жиры могут снизить эффективность средства. Далее белок взбивают до легкой пены, чтобы его было удобнее наносить.

Полученную массу равномерно распределяют по очищенной коже лица. Важно избегать зоны вокруг глаз и губ, поскольку она более чувствительна. Наносить маску можно кистью или чистыми руками.

Сколько держать и как завершить уход

Маску оставляют на лице примерно на 10-15 минут. В это время кожа постепенно стягивается, поэтому стоит избегать активной мимики. После полного высыхания ее смывают теплой водой.

Поскольку белок может немного подсушивать кожу, после процедуры обязательно нужно нанести увлажняющий крем. Это поможет сохранить баланс влаги и продлить эффект свежести.

Хотя результат является временным, такая маска хорошо подходит как быстрый способ улучшить вид кожи. Она также может стать хорошей базой перед нанесением макияжа, обеспечивая ровное покрытие.

