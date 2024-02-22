Как всегда выглядеть стильно: все проблемы решит 'метод сэндвича'

Опытные стилисты утверждают, что нужно стараться выглядеть не модно, а стильно. Но как сформировать стильный образ с минимальными усилиями даже если у тебя мало опыта?

Эксперты советуют попробовать так называемый метод сэндвича. Как им воспользоваться, продемонстрировала фэшн-блогерка Рэй Фудзита. Причем она выбрала для создания образа достаточно яркий винный оттенок, чтобы продемонстрировать, что лайфхак сработает даже со сложными цветами.

Суть метода состоит в том, чтобы размещать цвета, как слои в бутерброде: верхняя часть наряда должна сочетаться с обувью, а нижняя – с верхней одеждой. Сумка, по классическому принципу, тоже должна комбинироваться с туфлями.

Итак, Рэй начала с серой юбки, по цвету не акцентной, зато имеющей сложный крой. Она стала "начинкой" ее "сэндвича". Блогерка дополнила эту юбку гольфом винного цвета и схожими по оттенку ботильонами, таким образом собрав с этим подходом базу наряда.

Чтобы застилизировать эту базу, Рэй добавила жакет, подходящий по цвету к юбке, и дополнила его красной сумкой, хорошо сочетающейся с гольфом и обувью. Украшения она посоветовала выбирать в соответствии с украшением на сумке – ей на этот раз подошли серебряные серьги и колье.

Что касается остальных аксессуаров, то по методу сэндвича они должны сочетаться с нижней частью образа. Для Рэй это оказались черные гетры и солнцезащитные очки в массивной черной оправе.

Итак, основные моменты для создания образа по методу сэндвича можно выделить такие:

верхняя часть образа (топ, рубашка, гольф) должна совпадать по цвету с обувью;

к нижней части (юбка, брюки) подбирается верхняя одежда;

сумка должна подходить к обуви и топу, украшения – к сумке, а остальные аксессуары – к нижней части наряда.

Стилисты уже назвали этот метод одним из самых удобных, ведь он не требует больших раздумий для создания законченного образа. К тому же с таким подходом легко справится кто угодно, даже человек без опыта в стилизовании одежды. Метод сэндвича, по мнению профессионалов, помогает сделать образ завершенным и цельным, а повседневную одежду превратить в нечто более интересное, чем обычные джинсы с футболкой или худи. При этом он помогает легко ввести в гардероб яркие цвета и не ошибиться при этом с их сочетанием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядеть дорого, не тратя значительных средств на одежду и аксессуары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.