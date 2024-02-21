Как выглядеть дорого, практически не тратя деньги: пять модных лайфхаков

Что для вас означает фраза "выглядеть дорого"? Скорее всего, под этим вы имеете в виду довольно опрятный и стильный вид, который производит о вас впечатление, как о человеке, который имеет деньги и время тщательно заботиться о внешности.

Правда, в том, что такого вида можно добиться и без значительных вложений. OBOZ.UA рассказывает о 5 лайфхаках, которые могут коренным образом изменить ваш стиль и вайб и при этом не требуют никаких значительных вложений.

Выбирайте золотистые украшения

Не обязательно покупать настоящее золото. Но следует иметь в виду, что золотистая фурнитура, детали и украшения, использованные в образе, подсознательно вызывают у людей впечатление высокого статуса собеседника. Но знайте меру в количестве таких украшений и отдавайте предпочтение простым формам и четким дизайнам, чтобы выглядеть стильно, а не напоминать рождественскую елку.

Не гонитесь за модой

Базовый капсульный гардероб обойдется вам относительно недорого, даже если вы хотите собрать его с нуля. Зато откроет бесконечное пространство для творчества, особенно когда вы добавите к нему несколько акцентных, ультрамодных вещей или аксессуаров. Такой набор вряд ли выйдет из моды и точно сэкономит вам время на сборы с утра. Итак, отдавайте предпочтение нейтральным базовым цветам и простым универсальным фасонам, добавляя к каждому образу один-два акцента, и у вас всегда будет такой вид, как будто с вами работает стилист.

Выбирайте четкие формы и силуэты

Вещи, которые хорошо держат форму, всегда выглядят дороже мягких и бесформенных. А еще более стильными. Конечно, не обязательно каждый день наряжаться в строгий костюм с четкими подплечниками и безупречно выглаженными стрелками. Достаточно добавить в образ хотя бы одну структурированную вещь (сумку, жакет, очки, обувь), и вы увидите поразительную разницу.

Предпочитайте нейтральные цвета

Выглядеть роскошно в образе, собранном из нескольких ярких оттенков, могут только люди с безупречным ощущением цвета. А это достаточно редкий дар. Поэтому, если вы не уверены, есть ли у вас этот дар, стилисты советуют составлять основу своего гардероба из черного, белого, серого и бежевого цветов. К нейтральной гамме можно отнести темно-синий, оливковый, абрикосовый, пудровый розовый и винный. Их легко комбинировать меж собой. А еще – дополнять яркими акцентами. Вы не ошибетесь с оттенком, если добавите к нейтральному образу неоновый топ или алые туфли. И это тоже будет выглядеть как работа профессионального стилиста.

Тратьте больше не на вещи, а на уход за собой

Даже в самых дорогих кутюрных вещах вы не будете выглядеть дорого, если у вас больные зубы, неаккуратные ногти, взлохмаченные волосы или не оформленные брови. И речь даже не о трендовом цветном маникюре или тщательном макияже. Достаточно просто заботиться о своей коже и волосах, делать гигиенический уход за ногтями, время от времени корректировать форму бровей и обращаться к стоматологу. Свежий здоровый вид – вот что привносит в образ настоящую роскошь.

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