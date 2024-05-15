Как уменьшить количество морщин на лице и предотвратить новые: советы эксперта

Появление морщин с возрастом неотвратимо – это нормальный естественный процесс и ничего плохого в этом нет. Однако снизить их количество и отложить начало возрастных изменений кожи возможно, говорят дерматологи.

По словам специалистов, правильные привычки и хорошо разработанный ежедневный уход помогут сохранить упругую кожу дольше и замедлят процесс образования морщин. OBOZ.UA рассказывает об этих советах подробнее.

Начните с правильного очищения

С возрастом способность кожи избавляться от мертвых клеток и производить новые уменьшается и процессы регенерации замедляются. Помочь ей в этом может правильное очищение Не пропускайте этап умывания и регулярного отшелушивания, а средства для этого подбирайте с учетом типа кожи и потребностей. Поддержание чистоты кожи помогает предотвратить преждевременное старение, вызванное загрязнением окружающей среды и свободными радикалами.

Включите в свой уход витамин С

Витамин С является полезным компонентом любого средства по уходу за кожей. Он обладает мощным антиоксидантным действием и может в определенной степени исправить уже нанесенный ущерб. Средства с добавлением витамина С помогают коже противостоять свободным радикалам, разрушающим коллаген – белок упругости. А еще убирают пигментные пятна и поддерживают упругость.

Не забывайте о защите от солнца

В вашей косметичке обязательно должен быть солнцезащитный крем широкого спектра действия, способный противостоять лучам UVB и UVA одновременно. Эти типы ультрафиолетового излучения вызывают солнечные ожоги и способствуют развитию рака кожи, поэтому от них важно защищаться. А еще использование крема с SPF замедляет фотостарение – возрастные изменения кожи, вызванные влиянием ультрафиолета. Некоторые исследования показывают, что защита от солнца способна замедлить его до 24%. Но для этого санскрин нужно использовать постоянно.

Отрегулируйте свой питьевой режим

Сохранить кожу упругой и гладкой невозможно без достаточного количества воды в клетках. Вода также способствует здоровому кровообращению, что помогает очищать, а значит и омолаживать ткани организма. Употребление достаточного количества жидкости также защищает кожу от разрушающего действия свободных радикалов, которые могут вызвать преждевременное старение.

Позаботьтесь о качественном сне

Сон сам по себе является процессом, во время которого наше тело восстанавливается. Приток крови к тканям увеличивается, что приводит к выработке большего количества коллагена и гормонов роста. Поэтому высыпаться очень важно для поддержания здоровья и молодости кожи. позаботьтесь о том, чтобы у вас была удобная подушка, чтобы в спальне было темно и тихо и спите по 7-8 часов в сутки.

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