Как быстро скрыть последствия недосыпания на лице: лайфхаки

Одно из лучших средств для сохранения молодости и красоты – качественный сон. Но современная жизнь не всегда позволяет нам хорошо высыпаться и, соответственно, выглядеть свежими. И тогда на помощь приходит макияж.

Опытные визажисты имеют несколько быстрых лайфхаков, которые помогут убрать припухлость и другие следы неполноценного сна. OBOZ.UA собрал несколько наиболее эффективных советов. Впрочем, главный из них – это все равно как можно скорее вернуться к регулярному качественному отдыху.

Обеспечьте себе увлажнение

Нехватка сна автоматически приводит к обезвоживанию кожи. Поэтому после бессонной ночи важно не пропустить этап увлажнения во время утреннего ухода. Выбирайте гелевые текстуры и быстро впитывающиеся легкие формулы. Антиоксиданты в составе крема помогут восстановить повреждения на клеточном уровне, а гиалуроновая кислота и глицерин – удержать влагу в тканях.

Позаботьтесь о сиянии

Плохой ночной сон делает кожу лица более тусклой. Поэтому для макияжа после бессонной ночи советуют использовать средства с легким шимерным эффектом – от праймеров с перламутровым эффектом до масел с эффектом сияния.

Правильно корректируйте проблемные зоны

Скрыть следы недосыпания помогут правильно подобранные цвета средств коррекции. Если у вас светлый или средний тон кожи, используйте персиковый оттенок для зоны под глазами. Осветитляющим консилером перекрывайте темные круги. Но не наносите этот продукт непосредственно на отечные зоны – он лишь усугубит видимость припухлости.

Позаботьтесь о раздраженных глазах

После бессонной ночи может возникать краснота и слезоточивость глаз. Лучший способ подчеркнуть эту проблему – нанести темный лайнер на нижнее веко. И наоборот, чтобы сгладить этот эффект, воспользуйтесь нюдовой подводкой на водной линии. И не забудьте о капле хайлайтера во внутреннем уголке глаза для сияния во взгляде.

Не пропускайте румяна

Невыспавшийся человек выглядит бледным и обессиленным. Чтобы иметь свежий и полный сил вид, не забудьте нанести немного румян. Выбирайте максимально естественный оттенок, чтобы он не сильно контрастировал с вашим тоном кожи. Отдавайте предпочтение мягким хорошо растушевывающимся кремовым текстурам. Также подкрепите это впечатление, воспользовавшись помадой соответствующего оттенка. Это поддержит общий образ свежего и отдохнувшего лица.

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