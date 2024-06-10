Как сочетать цвета в гардеробе, чтобы выглядеть непревзойденно. Шпаргалка от стилиста

Звездный стилист Юлико поделилась простыми советами цветового сочетания в гардеробе. Следуя нескольким простым правилам, можно всегда выглядеть гармонично.

В своем Instagram эксперт подобрала цвета в образах так, чтобы каждая леди соответствовала своему стилю и при этом была неотразима. Юлико показала как яркие, так и спокойные варианты ежедневного гардероба.

Популярный желтый цвет стилист советует сочетать с зеленым. Тогда ваш образ будет насыщенным. Если добавить белый – это более спокойный вариант для ежедневного лука, говорит она.

Для каждого центрального цвета в образе пригодятся сопутствующие цвета. В зависимости от их сочетания, ваш образ будет насыщенным, сдержанным, спокойным или контрастным.

В топах популярности остается розовый. Стиль барби актуален, как никогда. Миф о том, что розовый только для маленьких модниц, отменен. Даже в сочетании с белым, он будет придавать его обладательнице яркости и стиля, объясняет Юлико.

Популярностью пользуется и бирюзовая гамма цветов. Ведь она добавляет свежести. Не стоит бояться добавлять к бирюзе желтый или оранжевый, это создаст яркий образ. А вот сочетание с коричневым придаст насыщенности вашему луку.

Украинская стилистка подчеркнула, что стиль – это не просто эстетика. "Это искусство строить прочные отношения, подписывать выгодные сделки и зарабатывать больше. Потому что важно создать правильное первое впечатление и чувствовать себя уверенно всегда", – сказала Юлико.

OBOZ.UA уже давал советы от Юлико, как выглядеть более стройно.

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