Как одеваться, чтобы выглядеть дорого. Стилистка раскрыла 5 секретов и показала образы для вдохновения

Украинская стилистка Юлико раскрыла, на что нужно обратить внимание, составляя образ, чтобы выглядеть дорого. Для вдохновения она показала несколько сочетаний, в основе которых лежит актуальный сейчас стиль old money.

Пост с советами появился в Instagram стилистки. Она настояла на том, чтобы обратить внимание на вышеупомянутый тренд и позаимствовать у него несколько стилистических приемов.

Оld money олицетворяет простые, стильные и минималистичные образы. В основе этого стиля лежит не излишек дорогих аксессуаров и брендов, а лаконичность и изысканность.

При создании "дорогих" образов Юлико посоветовала обратить внимание на цветовую гамму. Черный, серый, хаки, коричневый, темно-синий, белый, бежевый и другие пастельные оттенки придают изысканность образу, в то время как слишком яркие цвета могут его испортить.

Стилистка также порекомендовала учитывать фактуру тканей – одни вещи гладкие, а другие имеют рельеф. Их можно комбинировать.

Фасоны тоже имеют значение. Предпочтение следует отдать простым силуэтам, прямому крою и не слишком откровенным вещам. Также рекомендуется добавлять минимум аксессуаров.

Важно, чтобы названия брендов не были слишком выразительными. Футболки или пиджаки с надписями на всю спину – это не о стиле old money, презирающем чрезмерное хвастовство.

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