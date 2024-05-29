Как выглядеть более стройно: стилист раскрыла 8 модных приемов

Звездный стилист Юлико поделилась простыми правилами подбора одежды, которые помогут визуально убрать несколько лишних килограммов. По ее словам, эти простые стилистические приёмы будут действенными в использовании.

В своем Instagram эксперт подобрала лучшие образы, которые сделают фигуру более стройной. Стилист советует обратить внимание на одежду, которая визуально вытянет рост. Монохромный образ, собранный из вещей одного цвета или его разных оттенков, удлинит силуэт. Заостренная обувь сделает ваши ноги длиннее и стройнее. V-образный вырез поможет удлинить шею и подчеркнуть зону декольте.

Для визуального вытягивания фигуры Юлико советует составлять образы по цветовой вертикали. Выбирайте одежду похожих оттенков или цветов, образующих линию вдоль тела. Вертикали по принтам и линиям легко создать, выбрав вещи с молниями, пуговицами, полосами, длинными ремнями и шарфиками, которые расположены соответственно.

Создавая образ с целью визуального уменьшения нескольких килограммов, стилист советует сосредоточиться на акцентной талии. Брючные изделия с высокой посадкой будут самым удачным выбором. Они будут подходить всем типам фигуры, ведь помогут визуально выровнять пропорции тела, уменьшая объем бедер и акцентируя внимание на тонкой талии.

Юлико отмечает, что удачным решением станет добавление к образу ремня. Этот аксессуар создает акцент на месте, где начинаются ноги. Соответственно, чем выше вы разместите ремень, тем выше будете казаться визуально. Но с выбором этого универсального аксессуара лучше быть осторожным, ведь чем шире талия в обхвате, тем более узкий ремень нужен.

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