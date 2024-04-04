Как скрыть морщинки под глазами всего одним продуктом: революционный лайфхак для макияжа

Стереть морщинки под глазами одним движением – звучит как мечта. Но профессиональные визажисты утверждают, что на самом деле это вполне реально.

Об эффективном лайфхаке рассказала своим подписчикам в TikTok американская бьюти-блогерша и опытная визажистка Эрика Тейлор. Она дает советы женщинам за 40, как сохранять молодой вид и делать макияж без ошибок. По словам Эрики, избавиться от морщин под глазами буквально на ходу поможет один неожиданный продукт – масло для увлажнения губ.

Это средство помогает насытить чувствительную кожу на губах влагой, сделать их более наполненными и объемными. Так же оно работает и с кожей вокруг глаз.

Положите немного масла аппликатором из тюбика на тыльную сторону ладони, а затем наберите каплю продукта на палец и легкими похлопываниями нанесите его в зону между глазом и скулой, где образуются так называемые гусиные лапки. Это придаст коже дополнительной упругости и разгладит морщины. Вдобавок вы получите красивое сияние.

Причем необязательно использовать только прозрачное масло. Окрашенные средства придадут коже возле глаз легкого румянца, что тоже работает на создание более молодого образа.

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