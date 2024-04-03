Как избежать образования морщин вокруг глаз: поможет лайфхак с тушью

Обычно основную вину за подчеркивание морщин вокруг глаз мы возлагаем на неправильное использование средств для тонирования кожи. И это, безусловно, так, но свою отрицательную роль может сыграть и тушь.

Как наносить ее так, чтобы предупредить появление "гусиных лапок" и складок на лбу, показала американская бьютиблогерка Надин Балагот. По ее словам, нужно внести одну ключевую коррективу в способ нанесения туши.

А именно перестать поднимать брови с помощью мышц лба, когда вы красите глаза. Это простое движение мы запоминаем с юности. Оно помогает лучше раскрыть глаз, чтобы удобнее прокрасить ресницы и не оставить пятен туши на коже. Но такое движение закладывает заломы на коже, ведущие к более раннему появлению морщин.

Чтобы избежать этого, Надин советует приподнимать бровь во время нанесения макияжа противоположной рукой. Приподнимайте ее очень легко, чтобы кожа под пальцами не загибалась. Даже легкого натяжения будет достаточно, чтобы вам было удобно пользоваться тушью.

Блогерка утверждает, что этот лайфхак подойдет не только молодым женщинам, которые хотят отложить появление видимых признаков возраста на лице. Зрелым дамам он также поможет – задержит развитие морщин.

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