Выглядеть моложе – реально: 6 приемов для макияжа на зрелой коже

С возрастом наша кожа меняется, например, теряет эластичность, на ней появляются морщинки, пигментные пятна и это совершенно нормально. Однако стандарты красоты могут заставить женщин чувствовать себя менее уверенными в себе из-за этих природных процессов.

Индустрия красоты предлагает множество способов, как сохранить молодость, от косметики до уколов ботокса. Однако визажистка Кейт Альберт поделилась в TikTok способом, который поможет значительно освежить лицо только с помощью макияжа.

Старение – это неотделимая часть каждой жизни, поэтому не стоит ее стыдиться. Несмотря на то, что многомиллиардная индустрия красоты поощряет женщин стремиться к несуществующему идеалу, вам не обязательно подвергаться влиянию и тратить кучу денег на косметологов. Улучшить внешний вид и омолодиться можно и с помощью макияжа.

Крем для век

Поначалу Альберт нанесла крем для век на кожу под очами при помощи каменного валика для лица. Она растянула его от носа до висков и не только увлажнила кожу, но и уменьшила отек лица с помощью небольшого массажа.

Капли для глаз

Кейт Альберт заметила, что с возрастом белки глаз начинают темнеть, поэтому обычные увлажняющие капли для глаз могут омолодить вас.

Пальти

Если вы хотите, чтобы ваше тональное основание выглядело максимально натурально, то лучшие инструменты для его нанесения – это ваши пальцы. При этом визажистка не размазывала крем по своему лицу, а использовала похлопывающие движения, словно вбивая средство в кожу.

Праймер и консилер

Кейт Альберт смешала небольшое количество праймера и хайлайтера, прежде чем наносить их на лицо. Таким образом, покрытие будет держаться значительно дольше. Кроме того, так продукт лучше ляжет на кожу и будет выглядеть натурально.

Стоит заметить, что консилер и праймер визажист также наносила руками.

Пудра

Альберт рекомендует женщинам отказаться от полупрозрачной или белой пудры, потому что все, что они делают, это освещают недостатки кожи. Лучше выбирайте пудру с небольшим оттенком, потому что с ней будет гораздо проще работать.

Бронзер

Визажистка завершила свой образ тем, что нанесла на лицо кремовый бронзер. Она посоветовала использовать сам кремовую текстуру, ведь она лучше ложится на кожу.

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