Прощай, молодость! Пять ошибок в макияже, которые сильно старят: исправить ситуацию можно. Фото

Иногда кажется, что макияж нанесен как обычно, но на фото он отличается от ожиданий и прибавляет возраста. Четко подчеркнуты скулы, темные румяна и стрелки "старят".

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С помощью косметики можно не только подчеркнуть красоту, но и омолодиться. OBOZREVATEL рассказывает, как сделать правильный макияж и наслаждаться своим образом.

Четкие линии в макияже

Попытки резко выделить скулы, подвести глаза черным карандашом, четко накрасить брови приводят к тому, что образ получается строгим и прибавляет возраста. Визажисты советуют не рисовать "новое лицо" с помощью контуринга, а лишь слегка подчеркивать несколькими махами косточки.

Разница между фотографиями актрисы Риз Уизерспун около 5 лет, но на фото слева она выглядит старше, хотя оно сделано раньше. А все это из-за темных теней, которые совсем не растушены.

Темные румяна и контуринг

Казалось, что румяно омолаживают, а не прибавляют возраста. Впрочем, это правило работает только со светлыми персиковыми и розовыми оттенками. Лучше выбирать кремовые продукты, которые естественно ложатся на кожу и не делают морщинки заметными. Бордовые или коричневые румяна не снимают следы усталости, а обостряют черты лица, делая его злым, кроме этого прибавляют 5-7 лет.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли на обеих фото выглядит красиво, но справа она выглядит моложе благодаря растушевенным нежным румянам.

Неправильные стрелки

Даже если стрелки чуть-чуть направлены вниз, вместе с ними опускаются уголки глаз и верхнее веко, лицо выглядит уставшим. С черной подводкой важно соблюдать осторожность, поскольку неровные линии могут испортить весь макияж.

Макияж певицы Ники Минаж собрал все бьюти-провалы: неровный тон кожи, яркий контуринг носа, темно-коричневый консиллер на губах и неровные черные стрелки. А вот модель Эшли Грэм предпочла цветные стрелки, которые омолаживают и не бросаются в глаза.

Тонкие и четкие брови

Тонкие крашеные брови давно стали антитрендом и прибавляют возраста. В моде естественность, поэтому темным бровям просто нужно придать форму. Если брови светлые, можно слегка затемнять их, чтобы не создавать резкого контраста с макияжем глаз.

Актриса Анджелина Джоли 10 лет назад вышла на публику с нарисованными тонкими бровями, с которыми она выглядела старше. Сейчас голливудская звезда полюбила естественный макияж и совсем не красит брови.

Контур губ

Четкий контур губ тоже прибавляет 2-3 года женщинам. Следует отказаться от этого приема, выбрав растушеванный вариант. Для этого используйте две помады: одну более светлую, другую более темную.

Сначала нанесите светлый тон, затем темный в центр губ. Растушуйте темную помаду от центра к краям. Поп-звезда Джей Ло является живым примером как макияж может старить.

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