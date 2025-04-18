Как сделать удачный макияж за считанные минуты: советы

Удачный макияж – это не обязательно многошаговая процедура с большим количеством продуктов и длительным процессом нанесения в несколько слоев. Бьюти-эксперты знают, как упростить весь процесс и свести количество нужной косметики к минимуму.

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Британский Vogue обратился за соответствующими советами к визажистке и владелице именного косметического бренда Лизе Элдридж и модели и соучредительнице другого бренда косметики Джесс Хант. Они рассказали о пяти простых шагах, которые сделают макияж быстрым и простым. Вы справитесь с ним даже за 5 минут.

При этом Элдридж посоветовала не жестко соблюдать предложенную схему, а адаптировать ее к собственным потребностям. Сосредоточьтесь больше на зонах, которые, по вашему мнению, требуют большего внимания – например, для сокрытия недостатков. А Хант посоветовала выбирать продукты с более простым способом применения.

Шаг первый: упростите свой уход за кожей

Оптимизируйте свой запас средств по уходу за кожей, чтобы одновременно облегчить и процедуру макияжа. Выберите многофункциональные продукты, такие как сыворотки-праймеры и увлажняющие средства. Если у вас есть какая-либо выраженная проблема, как отеки или покраснения, ищите комплексные средства, которые помогут решить ее. Конечно, не забывайте о защите от солнца. И всегда обращайте внимание на текстуру. Выбирайте легкие увлажняющие средства, которые не жирнеют и не будут усложнять ваши следующие шаги макияжа.

Шаг второй: создайте базу с помощью простых в использовании продуктов

Бум сложного контурирования остался позади, ведь это достаточно утомительная процедура. Сейчас наиболее популярными в этом сегменте продуктами являются сыворотки для кожи с тонирующим эффектом и карандаши для точечного нанесения. Легкость в использовании – вот что важно в 2025 году. Выбирайте не тональный крем с плотным покрытием, а консилер-карандаш, который поможет скрыть определенные недостатки, но при этом оставит видимой текстуру кожи. Другие простые варианты покрытия варьируются от прозрачных стиков для лица до бальзамов, которые балансируют жирность и скрывают красноту. Просто подкорректируйте цвет лица. К примеру, с помощью точечного нанесения необходимого средства.

Шаг третий: сделайте лицо и губы румяными

Если вы спешите и хотите быстро освежить свой облик, обратитесь к силе румян. Выбирайте продукты, которые не только тонируют, но и ухаживают за кожей. А также такие, которые можно наносить и на щеки, и губы (и даже на глаза) одновременно. К примеру, таким образом можно использовать губные тенты. Так вы одним продуктом сделаете полный и гармоничный по цвету макияж.

Шаг четвертый: не экономьте на средствах для открытия глаз

Любой макияж будет выглядеть наилучшим образом, если вы максимально раскроете и подчеркнете свой взгляд. К примеру, воспользуйтесь щипцами для завивки ресниц. Они мгновенно открывают глаза и делают весь образ свежим и бодрым. Небольшой лайфхак: нагрейте инструмент с помощью фена перед использованием и проведите щипцами от корней до кончиков ресниц. Вы будете поражены результатом. Тушь тоже выбирайте с эффектом подкручивания. И лучше коричневую, а не чёрную. Так вид будет более естественным и свежим, а не драматичным.

Шаг пятый: зафиксируйте

После того как вы быстро выполните весь макияж, не забудьте зафиксировать его с помощью спрея. Одна секунда и несколько нажатий станут надежной страховкой для вашего образа на весь день. А если у вас есть какие-нибудь особо жирные участки, дополнительно покройте их легким слоем пудры для фиксации.

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