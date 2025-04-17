Как сделать лицо подтянутым всего одним действием: куда нанести консилер

Консиллер – это не только средство для маскировки темных кругов под глазами или мелких недостатков кожи. Он может работать как инструмент для визуального лифтинга лица, придавая ему свежий, младший вид. Все зависит от правильной техники нанесения и выбора зон.

Видео дня

Визажисты поделились простыми советами, которые помогут превратить макияж в считанные минуты. Иногда одно небольшое действие может оказать эффект как после бьюти-процедуры.

Как наносить консилер под глаза

Чтобы достичь подтянутого эффекта, следует избегать чрезмерного нанесения. Вместо широкого покрытия сосредоточьтесь на точках с наиболее выраженными тенями – обычно это внутренние и внешние уголки глаз. Наносите средство приподнимающими движениями, деликатно растушевывая его к естественному переходу. Таким образом, вы не только осветите зону под глазами, но и уменьшите риск заломов в морщинах.

Зоны для "визуального лифтинга"

Консиллер эффективно работает не только под глазами. Его также следует нанести на уголки рта – эта зона часто имеет легкое затемнение, которое визуально "тянет" лицо вниз. Освещение этих участков мгновенно освежает облик. Кроме того, небольшое количество продукта под скулами поможет деликатно их подчеркнуть и создать скульптурный эффект без тяжелого контуринга.

Еще одна зона, о которой часто забывают – это веки. С возрастом кожа здесь становится тоньше, поэтому легкое освещение консиллером помогает выровнять тон и создать эффект открытого взгляда. Также вы можете нанести немного средства во внешние края бровей – это "поднимет" глаза и сделает взгляд более выразительным. Помните: в этих зонах важно хорошо растушевать средство.

Консиллер на носу и даже ушах

Небольшая линия светлого консилера вдоль переносицы или небольшие прикосновения у крыльев носа помогают выровнять тон и придать лицу симметрию. Что касается ушей – этот лайфхак достоин внимания: если они имеют покраснение или обесцвечивание, несколько мазков консилера сделают ваш макияж более гармоничным. Особенно это заметно при коротких прическах или собранных волосах.

Где нужно наносить консилер

Одна из главных ошибок – нанесение консилера непосредственно из аппликатора. Лучше сначала разогреть его на тыльной стороне ладони, а уж оттуда переносить на лицо пушистой кисточкой. Такой метод позволяет продукту лучше "влиться" в кожу и избежать эффекта маски. Маленькие круговые движения кисточки помогут равномерно распределить средство даже по самым щепетильным участкам.

Чтобы зафиксировать результат и продлить стойкость макияжа, консиллер следует закрепить легкой рассыпчатой пудрой или фиксирующим спреем. Это не только удержит средство на месте, но и снизит жирный блеск в течение дня. Помните, что ключ к удачному макияжу – легкость, аккуратность и умение подчеркнуть естественную красоту.

Такой подход к нанесению консилера поможет не просто замаскировать недостатки, а создать эффект свежего, молодого и подтянутого лица без сложных техник.

OBOZ.UA ранее писал советы по макияжу, который сделает губы выразительными и рыхлыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.