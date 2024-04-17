Как сделать тон лица более равномерным: лайфхак для летнего макияжа

Правильно подобранная тональная основа способна скрыть недостатки и придать коже сияние. Однако найти идеальное средство не так-то просто. Для жирной кожи не подойдут слишком густые формулы, а сухой тип требует дополнительного увлажнения.

Обращать внимание необходимо и на возрастные потребности: плотное тональное основание может забиваться в морщины и создавать эффект маски. Эксперты рассказали, как сделать тон лица более равномерным.

Вам понадобится:

тональный крем;

стакан воды;

кисточка для нанесения;

спонж для макияжа.

Пошаговая инструкция

Налейте несколько капель вашего любимого тонального крема в стакан с водой и перемешайте. С помощью густой кисточки следует нанести средство на лицо. Для более равномерного нанесения распределите средство легкими движениями по всему лицу, используя спонж для макияжа.

Тональная основа будет выглядеть равномерно, поскольку вода делает текстуру более легкой и она меньше оседает на мимических морщинах. Кожа будет сияющей и увлажненной, а легкая тонировка скроет мелкие недостатки.

Кстати, не следует забывать и о качественном креме с уровнем SPF более 30. Средство будет защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Крем SPF имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Как объединить макияж с солнцезащитным кремом – читайте в материале.

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