Как сделать тон лица более равномерным: лайфхак для летнего макияжа
Правильно подобранная тональная основа способна скрыть недостатки и придать коже сияние. Однако найти идеальное средство не так-то просто. Для жирной кожи не подойдут слишком густые формулы, а сухой тип требует дополнительного увлажнения.
Обращать внимание необходимо и на возрастные потребности: плотное тональное основание может забиваться в морщины и создавать эффект маски. Эксперты рассказали, как сделать тон лица более равномерным.
Вам понадобится:
- тональный крем;
- стакан воды;
- кисточка для нанесения;
- спонж для макияжа.
Пошаговая инструкция
- Налейте несколько капель вашего любимого тонального крема в стакан с водой и перемешайте.
- С помощью густой кисточки следует нанести средство на лицо.
- Для более равномерного нанесения распределите средство легкими движениями по всему лицу, используя спонж для макияжа.
Тональная основа будет выглядеть равномерно, поскольку вода делает текстуру более легкой и она меньше оседает на мимических морщинах. Кожа будет сияющей и увлажненной, а легкая тонировка скроет мелкие недостатки.
Кстати, не следует забывать и о качественном креме с уровнем SPF более 30. Средство будет защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Крем SPF имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Как объединить макияж с солнцезащитным кремом – читайте в материале.
Также OBOZ.UA рассказывал, что летом следует избегать средств, которые слишком сушат или матируют кожу.
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