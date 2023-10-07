Как сделать самый модный макияж осени: любительницы минимализма оценят

С наступлением осени яркие и смелые мейкап-решения уступают более темным и минималистичным приемам, которые гармонируют с пасмурной погодой и пожелтевшей листвой. В 2023 году у тренды вырвался однотонный макияж глаз.

Шоколадные, темно-синие, насыщенно-зеленые и баклажанные оттенки будут выглядеть наиболее актуально. О том, как сделать стильный макияж, рассказали редакторы Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трендовый мейкап подразумевает отказ от привычного переливания оттенков теней на веках. Схема – от светлого угла до более темного цвета у виска – уже не работает.

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Вместо этого модницам предлагают выбрать тени, которые будут подчеркивать их цвет глаз, и сосредоточиться на однотонности, не играя с комбинациями разных оттенков.

Летом такой макияж смотрится грубо и может растекаться из-за жары, но в осеннее время монохромный макияж держится лучше и смотрится смело.

Известный визажист Джо Бейкер назвал тенденцию – "вневременной, элегантной и нестареющей, требующей минимальных навыков для выполнения".

Сложность состоит только в том, чтобы правильно подобрать продукт. Он должен быть стойким, но легко тушеваться, чтобы макияж глаз не выглядел сплошным пятном. Кроме этого, важно подобрать тени, которые не подчеркнут морщины и усталый взгляд, а будут контрастировать с цветом глаз и кожи.

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