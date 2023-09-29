5 идей макияжа из 90-х, которые стоит попробовать каждой женщине этой осенью

Давно уже не секрет, что мода – циклична и доказательства этому мы находим каждый сезон. Феномен новых-старых трендов переосмысливают модные тенденции прошлого, трансформируя их во что-то свежее и современное. Для кого-то – это ностальгия, а для кого-то – новые открытия. За это мы и любим моду. Этой осенью к нам возвращаются 90-е! И речь идет не только об одежде, но и о трендах в макияже.

OBOZREVATEL собрал 5 идей макияжа из 90-х, которые стоит воплотить в эти осенние дни.

Коричневая помада

Коричневая помада – фаворитка звездных визажистов 90-х: ее использовали на модных показах, красных дорожках и просто в повседневных образах. Сейчас этот оттенок губ снова на пике своей популярности. Коричневые помады можно найти на любой цвет и текстуру: разнообразие позволяет выбрать идеальную, они есть в ассортименте практически каждого бренда косметики. Помаду коричневого цвета можно использовать, как акцент в минималистическом макияже, так и как часть яркого образа.

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Голубые тени

Практическое все прошедшие десятилетия голубые тени провели в "черном списке трендов", ассоциируясь разве что с продавщицей в магазине. Однако все изменилось – голубые "глаза" снова вышли на модную арену. Это действительно более универсальный макияж, чем могло показаться на первый взгляд. Благодаря голубому акценту можно сделать полупрозрачный "джинсовый" макияж в стиле 90-х, дополнив его черным айлайнером и блеском для губ, или воспроизвести образ культовых киногероинь прошлого.

Помада с шимером

Еще недавно матовые помады были на вершине, но сейчас их место занял блеск для губ и шимер. Лучшими станут нюдовые и розовые оттенки: они подойдут как на каждый день, так и на вечерние выходы, создавая естественный эффект.

Блестящие тени

Светящиеся тени с блестками тоже вернулись к нам из прошлого. Для создания трендового макияжа уместнее использовать блестки среднего размера: не мелкие для равномерного сияния, и не слишком большие, которые были бы хорошо видны. Дополнить макияж можно блеском для губ и тушью для ресниц.

Черный карандаш

Черный кайал, наверное, всегда лежал в наших косметичках – менялись только способы его использования. Пора снова подводить им глаза. Черный карандаш можно использовать в трендовом смоки-айс, или просто дополнить макияж с помощью туши. Губы в таком образе можно оставить максимально естественными, чтобы не перегрузить его.

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