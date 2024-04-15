Как сделать макияж с эффектом Photoshop: скроет абсолютно все недостатки

В эпоху соцсетей и фильтров Instagram многие стремятся достичь воображаемого идеала. Однако на самом деле никому не дарована идеальная кожа, без морщин, обвисаний и других недостатков.

Секрет идеального вида инфлюэнсерок – это макияж и лайфхаки. Tikok-блогерка и уроженка Канады Хлоя Вортес поделилась одним из секретов, который фотошопит ее лицо в реальной жизни.

К счастью, благодаря искусству красоты можно скрыть практически любые недостатки и выглядеть в реальной жизни, как на фотографиях после Photoshop. Однако помните, что макияж, который действительно позволит перевоплотиться – это не только тональный крем и консилер, но и другие революционные лайфхаки.

Эффект Photoshop

К счастью, Вортес не скрывает свои секреты макияжа и откровенно рассказывает своим поклонникам о том, что именно позволяет ей выглядеть идеально.

Блогерка также имеет морщины и обвисание кожи и не стесняется показывать так называемые недостатки публике. Однако для увеличения самоуверенности и создания эффекта Photoshop в особых случаях она может использовать специальную ленту для лица.

Эта лента прикрепляется с помощью наклейок на щеки и буквально подтягивает лицо.

"Мне нравится использовать ленты для лица и макияж, чтобы изменить свой облик, чтобы выглядеть немного моложе… Это почти как Photoshop в реальной жизни", – сказала она.

После того, как лента на месте, инфлюэнсер прячет ее с помощью волос и удивляет подписчиков поразительными результатами.

Реакция сообщества

Следует заметить, что люди в комментариях отреагировали на этот лайфхак по-разному. Кто-то удивлялся его эффективности и благодарил блоггерку за откровенность, а кто-то проявил беспокойство.

Некоторые подписчики были озабочены долгосрочными последствиями использования ленты для лица, ведь есть вероятность того, что она впоследствии начнет растягивать кожу и способствовать созданию новых морщин.

Поэтому, прежде чем пытаться изменить себя, проанализируйте все последствия та попробуйте принять особенности своей кожи.

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