Как наносить румяна: революционный лайфхак для свежего макияжа

Румяна – это не просто косметический продукт, но и инструмент, способный творить настоящие чудеса. Благодаря им можно подчеркнуть форму лица, а также придать макияжу свежести и природности.

Недавно в сети появилась новая революционная техника нанесения румян буквально за несколько секунд. Ею поделилась визажистка Мэг Никерсон в своем Instagram.

Многие совершают ошибки при нанесении румян, что может привести к неестественному или даже комичному эффекту. Но с помощью способа нанесения от Никерсон вы точно сможете достичь натурального эффекта.

Сначала убедитесь, что вы используете средства оттенков, которые вам подходят. Для этого, чтобы макияж имел естественный вид, следует выбирать классические розовые или персиковые цвета.

Круговой способ нанесения румян

Для этого способа нанесения лучше всего подойдут обычные пудровые румяна. Кроме того, вам понадобится довольно большая пушистая кисточка для макияжа.

Все, что нужно сделать, это набрать на кисть немного румян, закрыть один глаз и круговыми движениями наносить цвет на яблоки щек, веки и виски. Посмотрите видео, чтобы лучше понять, как это должно выглядеть.

Преимущества этой техники в том, что, во-первых, она очень быстрая.

Во-вторых, она позволяет вам подрумянить именно те места, которые, как правило, краснеют сами по себе от природы. Поэтому ваше лицо выглядит натуральным и свежим.

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