Как сделать макияж для фото на паспорт: лицо будет непревзойденным

Наверное, большинство людей стесняются своего фото на паспорт, потому что выглядят там совсем не привлекательно. Одним из ключевых элементов удачного снимка является макияж, поэтому следуя нескольким советам вы сможете сделать свое лучшее фото.

О том, как сделать макияж так, чтобы выглядеть на фотографии для документов безупречно, рассказала известная визажистка Мата Мариэль для издания Vogue. Следуя этим простым советам, вы сможете передать свою природную красоту.

Секрет создания идеальной фотографии на паспорте заключается в симметрии. Поэтому, когда вы краситесь, следует придерживаться принципа баланса. Например, если у вас одна бровь немного выше другой, с помощью карандаша вы можете визуально это изменить.

Также не беспокойтесь, если для вас это будет выглядеть необычно, ведь вы так никогда не делали и помните, то, что хорошо выглядит на фото не всегда хорошо выглядит в жизни.

Легкая основа

Мата Мариэль для основы под макияж и тонального покрытия рекомендует выбирать легкие продукты, но мгновенно подтягивающие кожу. Также визажистка заметила, что важно не перекрыть природное сияние кожи.

Контуринг

Даже если вы никогда не делали контуринг, для фото на паспорт стоит научиться. Он имитирует тени на вашем лице и помогает сохранить объем на фотографии.

Освещение в фотокабинках, фотостудиях или местах для выдачи документов обычно делает фото слишком плоским, а контуринг подчеркнет ваши скулы и позволит сделать лицо более симметричным.

Карандаш для бровей

Ухоженные брови играют большую роль в том, каким выйдет ваше фото на паспорт. Поэтому заполните все пробелы на бровях любимым карандашом и скорректируйте форму консилером.

Подводка

Обязательно нарисуйте стрелки, чтобы визуально увеличить и вытянуть глаза. Кроме того, можно воспользоваться накладными ресницами. Возможно, это будет не очень удобно, если вы к ним не привыкли, но на фото они будут смотреться невероятно.

Карандаш для губ и блеск

Выберите цвет карандаша, максимально приближенный к естественному цвету ваших губ. Наведите контур, немного растушуйте и нанесите сверху бальзам или блеск, чтобы придать губам живого сияния и объема.

Фиксирующий спрей

Наконец, чтобы ваш макияж оставался на месте и не испортился до того момента, как вы приедете в фотостудию, нанесите фиксирующий спрей.

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