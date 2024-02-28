Макияж за 5 минут: лайфхак, корторый поразит любую женщину

Согласитесь, в современном мире всем и так не хватает времени, поэтому ежедневные процессы, например, нанесение макияжа, следует оптимизировать. Кроме того, уже начинает теплеть, поэтому сделать свой тон более легким, но не менее эффективным не помешает.

Чтобы ваша кожа выглядела свежей и сияющей, инфлюэнсер Лана Дженкинс в TikTok поделилась своим революционным лайфкаком, который позволит тратить на макияж не более 5 минут.

Крем из SPF

Солнцезащитный крем следует наносить в любое время года, потому что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу даже зимой. Поэтому перед нанесением макияжа SPF – это самый первый и самый важный этап.

Дерматологи рекомендуют нанести средство на два пальца и распределить его по всему лицу, шее, ушам и зоне декольте.

Бронзер и праймер

После нанесения солнцезащитного крема возьмите буквально совсем немного кремового бронзера и смешайте его с праймером и используйте вместо тональной основы. Таким образом, вы получите легкую текстуру, которая идеально ляжет на увлажненную SPF кожу и перекроет все мелкие недостатки.

Консиллер

Затем нанесите каплю консилера туда, куда вы привыкли его наносить. Это скроет недостатки кожи, с которыми не справились бронзер и праймер, но не создаст эффекта маски и не сделает макияж тяжелым.

Румяна

В конце концов можете нанести немного румян, чтобы "оживить" лицо, придав ему здоровый и сияющий вид.

Не бойтесь использовать руки

Пальцы – это удобный инструмент для нанесения макияжа, когда нет много времени. Кроме того, руками вы лучше проконтролируете то, чтобы ваше покрытие было равномерным.

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