Как сделать легкий летний макияж без тонального крема: лайфхак

Летняя жара вносит коррективы в ежедневный макияж. Прежде всего следует позаботиться о защите кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Летом нет необходимости наносить на лицо избыточное количество средств – жара сделает свое дело и макияж просто потечет.

Лучше заменить стандартную процедуру макияжа и вовсе отказаться от тонального крема. В сети набирает популярность интересный лайфхак, что поможет скрыть недостатки кожи.

Альтернативой густому насыщенному тональному крему может стать консиллер. Он обеспечит полное покрытие, чтобы скрыть пятна и неровный тон кожи. Для создания идеального образа следует нанести консилер на четыре зоны: лоб, область под глазами, щеки и подбородок.

Шаг 1

Начните с создания качественного основания. Консиллер может расслаиваться на слишком сухой или слишком жирной коже, поэтому очень важно не пропускать предварительный этап очищения и увлажнения.

Праймер поможет консилеру "прилипнуть" к коже. Праймеры также помогают скрыть большие поры и часто содержат ингредиенты, контролирующие избыток кожного жира. Особенно важно использовать праймер, если ваша кожа подвержена появлению прыщей и черных точек. Для сухой кожи подойдет праймер с увлажняющими ингредиентами, что поможет выровнять тон.

Шаг 2

После подготовки кожи нанесите консиллер со средним или полным покрытием на лоб и верхнюю часть носа. Затем нанесите консилер на область под глазами в форме перевернутого треугольника – от складки ноздрей вниз до уголка губ. Далее переходим вверх вдоль естественного изгиба скулы. И последний шаг – добавьте тонкую косую полоску средства по бокам подбородка. Тщательно растушуйте средство кистью или пальцами.

Шаг 3

Если вам нужно дополнительное покрытие для прыщей, пятен или покраснений, смело используйте точечную маскировку. Старайтесь наносить минимальное количество продукта, поскольку цель состоит в том, чтобы улучшить кожу, а не использовать слои корректора вместо основы.

Можно также нанести бронзатор на скулы, виски и линию челюсти, чтобы усилить сияние кожи.

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