Как сделать 'кукольные щечки': простой лайфхак с румянами

Основная цель ежедневного макияжа состоит в подчеркивании природной красоты. Легкий румянец создаст эффект свежей и сияющей кожи, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом ежедневного макияжа.

Однако случаются форс-мажорные ситуации, и не всегда румяна есть под рукой. Эксперты рассказали, чем можно заменить это средство и как сделать привлекательные "кукольные щечки".

Эффект "baby doll"

Профессиональная визажистка Нам Во поделилась интересным лайфхаком. Она продемонстрировала, как быстро создать щечки "baby doll", используя обычную губную помаду.

Вам понадобится:

жидкий консиллер;

красная помада;

кисточка для нанесения макияжа.

Пошаговая инструкция

Возьмите яркую красную помаду и проведите ею линию в верхней части щеки, ближе к скулам. Далее следует взять кремовый консиллер и добавить еще одну линию, чтобы получилась буква "х". С помощью кисточки тщательно растушуйте помаду и консилер.

Консилер приглушит красный оттенок губной помады, приблизив его к натуральному тону кожи, при этом эффект сияния будет сохраняться.

Важно выбрать жидкую структуру консилера, ведь слишком густое средство не смешается должным образом с помадой.

Кстати, тренд на четкий контуринг в макияже уходит в прошлое. Сейчас популярность приобретают мягкие и естественные оттенки. Как сделать легкий монохромный макияж, что подчеркнет красоту и придаст лицу свежесть – читайте в материале.

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