Как сделать "кукольные щечки": простой лайфхак с румянами
Основная цель ежедневного макияжа состоит в подчеркивании природной красоты. Легкий румянец создаст эффект свежей и сияющей кожи, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом ежедневного макияжа.
Однако случаются форс-мажорные ситуации, и не всегда румяна есть под рукой. Эксперты рассказали, чем можно заменить это средство и как сделать привлекательные "кукольные щечки".
Эффект "baby doll"
Профессиональная визажистка Нам Во поделилась интересным лайфхаком. Она продемонстрировала, как быстро создать щечки "baby doll", используя обычную губную помаду.
Вам понадобится:
- жидкий консиллер;
- красная помада;
- кисточка для нанесения макияжа.
Пошаговая инструкция
- Возьмите яркую красную помаду и проведите ею линию в верхней части щеки, ближе к скулам.
- Далее следует взять кремовый консиллер и добавить еще одну линию, чтобы получилась буква "х".
- С помощью кисточки тщательно растушуйте помаду и консилер.
Консилер приглушит красный оттенок губной помады, приблизив его к натуральному тону кожи, при этом эффект сияния будет сохраняться.
Важно выбрать жидкую структуру консилера, ведь слишком густое средство не смешается должным образом с помадой.
Кстати, тренд на четкий контуринг в макияже уходит в прошлое. Сейчас популярность приобретают мягкие и естественные оттенки. Как сделать легкий монохромный макияж, что подчеркнет красоту и придаст лицу свежесть – читайте в материале.
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