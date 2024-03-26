Будете иметь свежий вид: гениальный трюк с румянами изменит ваш макияж

Именно легкий, почти незаметный макияж способен создать самый здоровый и сияющий вид. Не последнюю скрипку в этом оркестре играют румяна.

Если переусердствовать с этим продуктом, он может создать впечатление болезненности. Но как наносить румяна правильно? OBOZ.UA рассказывает о лайфхаке от профессиональных визажистов, с которым справится кто угодно. Он подходит для макияжа в любом возрасте и для любого тона кожи.

Как наносить румяна

Хотите иметь свежий вид и эффект подтянутого лица? Просто нанесите каплю румян на самую высокую точку скулы. Растушевывайте продукт по направлению к уху. Чтобы создать эффект сияния, добавьте также каплю хайлайтера. Но будьте с ним аккуратны, если у вас сухая кожа. В этом случае лучше обойтись без дополнительного блеска.

Добавьте увлажняющий крем

После применения румян аккуратно нанесите немного увлажняющего крема на кожу поверх этого косметического средства. Возьмите немного крема на косметический спонж и аккуратно, легкими движениями вбейте его поверх румян. Дополнительное увлажнение даст эффект легкой подтяжки кожи. Вы получите более свежий и молодой вид.

Повторите прием

Если в течение дня цвет ваших щек выглядит тусклым или облик стал менее свежим, снова нанесите поверх румян немного увлажнения. Это не обязательно должен быть крем, поэтому вам не понадобится носить с собой спонж. Положите в сумку спрей для лица и время от времени разбрызгивайте его на щеки, чтобы поддерживать созданный эффект.

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