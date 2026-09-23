Как сделать идеальный хвост: есть простое правило

Конский хвост – это абсолютная классика среди причесок, которая одинаково подходит и для спорта, и для офиса, и для изысканных мероприятий. Но как же раздражает, когда такой простой на вид способ собрать волосы отказывается укладываться как следует.

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Но от чего зависит, когда конский хвост будет выглядеть потрясающе, а когда его придется перевязывать сто раз, а он все равно будет оставаться унылым и неопрятным? Издание Myself утверждает, что весь секрет заключается в соблюдении правила линии челюсти. И вот в чём заключается это правило.

Что такое правило линии челюсти

Под линией челюсти здесь подразумевается контур нашей нижней челюсти, который пролегает от подбородка до самого низа ушей. Согласно этому правилу, конский хвост лучше всего смотрится именно там, где он визуально продолжает эту линию. Это помогает наиболее выгодно раскрыть лицо и визуально подтянуть его вверх. При этом неважно, как именно вы будете носить прическу от этой точки – в виде низкого хвоста или классического высокого.

Как сделать хвост по правилу линий челюсти

Проведите указательными пальцами от подбородка с обеих сторон назад, вдоль линии челюсти, пока пальцы не сойдутся на затылке. Именно здесь и находится ваша точка для идеального хвоста. Соберите волосы именно в этом месте и закрепите их любым удобным для вас способом. Все – прическа, которая вам действительно подойдет, готова.

Советы, чтобы ваш хвост выглядел еще лучше

Теперь вы знаете, на какой именно высоте стоит делать хвост, чтобы он визуально удлинял лицо и делал его более стройным. Однако есть еще несколько моментов, которые могут испортить прическу. Вот советы, благодаря которым "петухи" и выпадающие пряди останутся в прошлом.

Прежде чем собирать волосы в хвост, их следует тщательно расчесать. Поскольку в хвосте они могут быстро слипаться в отдельные пряди, стоит нанести немного сухого текстурирующего спрея – это также придаст волосам упругость.

После этого соберите волосы в хвост и закрепите его в точке, определенной по правилу линии челюсти. Сначала расчешите волосы обычной щеткой так, чтобы они достаточно плотно прилегали к голове.

Чтобы избавиться от "петухов" и неравномерно выложенных прядей, возьмите щетку с более жесткой щетиной (например, из натуральной щетины кабана) и прогладьте прядь за прядью в направлении назад к хвосту.

Завяжите хвост резинкой и ещё раз пройдитесь по волосам щеткой с натуральной щетиной. А чтобы всё оставалось на своих местах и приобрело дополнительный блеск, можно зафиксировать прическу восковым стиком.

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