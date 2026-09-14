Как удачно отрастить боб: 5 причесок, которые облегчат переход

Еще недавно стрижка "боб" казалась идеальным решением, а теперь снова захотелось длинных волос? Такая ситуация знакома многим. Отращивать боб бывает непросто: в определенный момент волосы уже слишком длинные для первоначальной формы стрижки, но еще недостаточно отросли, чтобы считаться длинными.

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Именно на этом этапе может помочь правильно подобранная переходная стрижка. Некоторые варианты каре легко адаптировать так, чтобы почти не терять длину и при этом сохранять аккуратную форму прически, сообщает Myself.

Мягкий многослойный боб

Если боб уже заметно отрос и перестал хорошо держать форму, можно добавить легкие слои. В Soft Layered Bob не делают очень коротких прядей – парикмахер создает лишь мягкие переходы в пределах имеющейся длины.

Поэтому срезать сразу несколько сантиметров не придется. Достаточно немного скорректировать форму, и прическа снова будет выглядеть аккуратно и продуманно, а не напоминать просто отросший боб.

Текстурированный боб

Когда стрижка постепенно отрастает, хорошим решением может стать дополнительная текстура. Textured Bob предполагает более непринужденную укладку с легкой небрежностью, благодаря чему разница в длине прядей становится менее заметной.

Особенно хорошо такой вариант подходит для естественно волнистых или слегка кудрявых волос. По мере отрастания прическа постепенно станет длиннее, сохраняя легкую и непринужденную форму.

Боб с прядями у лица

Во время отращивания передние пряди могут терять форму и выбиваться из общей стрижки. В таком случае помогут Face-Framing Layers.

Более короткие пряди мягко сочетаются с основной длиной, поэтому разница между ними воспринимается как часть прически. А когда волосы станут длиннее, эти пряди постепенно превратятся в классические длинные слои у лица.

Удлиненный боб

Когда волосы уже почти достигают ключиц, а исходный боб практически не различим, длину можно выровнять до Long Bob.

Такая стрижка обычно заканчивается примерно на уровне ключиц и является удобным промежуточным этапом между коротким бобом и волосами средней длины.

Три простых хитрости для переходного периода

Даже с удачно подобранной стрижкой бывают дни, когда волосы не хотят укладываться. В таком случае помогут несколько простых приёмов.

Легкие волны вместо идеально прямых волос. Они помогают скрыть разницу в длине и делают отросшую стрижку более гармоничной. Шпильки и зажимы. Более короткие передние пряди можно легко убрать с лица, если они достигли неудобной длины. Полусобраные причёски. Как только верхние пряди станут достаточно длинными, можно делать half bun или небольшой хвост.

А дальше нужно лишь немного терпения. Со временем момент, когда кажется, что вы просто носите отросший боб, пройдет, и волосы постепенно достигнут полноценной средней длины.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки под разные типы лица.

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