Как сделать гель для бровей с идеальным оттенком: лайфхак

Выразительные брови уже много лет являются основным трендом в макияже. Брови создают нужные акценты и даже могут зрительно исправить пропорции лица.

Средства для бровей обычно имеют относительно небольшой оттеночный диапазон: светлый, средний и темный. Относительно немного внимания уделяется холодным или теплым подтонам – именно поэтому бывает трудно найти свой идеальный оттенок. Эксперты Cosmopolitan рассказали, как собственноручно создать гель для бровей с идеальным оттенком.

Известный визажист Винсент Форд предлагает универсальный и простой способ создать собственный тонированный гель для бровей, который подойдет вашему цвету волос и оттенку кожи. И, по-видимому, в вашей косметичке уже есть все необходимые ингредиенты.

Пошаговая инструкция

Вам понадобится прозрачный гель для бровей и тени для век.

Нанесите небольшое количество геля для бровей на тыльную столонную ладони. Используя отдельную чистую кисточку, смешайте с гелем тени для век нужного оттенка. Тщательно перемешайте компоненты и нанесите тонированный гель на брови с помощью щеточки.

Приятный бонус состоит в том, что палитра теней даст вам несколько оттенков и вы можете экспериментировать, чтобы определить наиболее идеальный цвет.

Как рассказывал ранее OBOZ.UA, естественно изогнутая бровь идеальной длины, достигающая высокой точки в нужном месте, может сделать ваше лицо более гармоничным. В то же время плохо прорисованные, неухоженные или чрезмерно выщипанные брови могут визуально придать возраст, делая взгляд тяжелым и уставшим. Как сделать идеально изогнутые брови – читайте в материале.

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